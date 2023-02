EQS-News: SAF-HOLLAND SE übertrifft mehrfach angehobenes Umsatzziel im Geschäftsjahr 2022 – Bereinigte EBIT-Marge am oberen Ende des Zielkorridors

EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

SAF-HOLLAND SE übertrifft mehrfach angehobenes Umsatzziel im Geschäftsjahr 2022 – Bereinigte EBIT-Marge am oberen Ende des Zielkorridors



SAF-HOLLAND SE übertrifft mehrfach angehobenes Umsatzziel im Geschäftsjahr 2022 – Bereinigte EBIT-Marge am oberen Ende des Zielkorridors Konzernumsatz erreicht im Geschäftsjahr 2022 trotz herausfordernder Rahmenbedingungen neues Rekordniveau von 1.565,1 Mio. Euro (VJ 1.246,6 Mio. Euro)

Solide Kundennachfrage hält auch im vierten Quartal an; Umsatz wächst im Q4 um 21,0 % auf 389,5 Mio. Euro (VJ 321,8 Mio. Euro)

Bereinigte EBIT-Marge 2022 auf 8,0 % (VJ 7,5 %) verbessert; oberes Ende der zuletzt im Juli 2022 angehobenen Zielspanne von 7,0 % - 8,0 % erreicht. Bessenbach (Deutschland), 15. Februar 2023 +++ Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat heute vorläufige, noch ungeprüfte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Erhöhte Umsatzprognose nochmals übertroffen Aufgrund der in den Kernmärkten Nordamerika und Europa anhaltend soliden Produktionszahlen von Trucks und insbesondere Trailern sowie einer über dem Markttrend liegenden Absatzentwicklung mit SAF-HOLLAND Produkten stieg der Konzernumsatz im vierten Quartal 2022 um 21,0 % auf 389,5 Mio. Euro (VJ 321,8 Mio. Euro). Währungskurs- und akquisitionsbereinigt ergab sich ein starkes organisches Umsatzwachstum von 13,0 %.



Im Gesamtjahr 2022 konnte SAF-HOLLAND die Konzernumsatzerlöse um 25,6 % (organisch: 17,9 %) auf ein neues Rekordniveau von 1.565,1 Mio. Euro (VJ 1.246,6 Mio. Euro) ausbauen. Damit übertraf der Konzernumsatz die im Jahresverlauf bereits mehrfach angehobene Prognose, die zuletzt bei Umsatzerlösen um das obere Ende der Bandbreite von 1,4 Mrd. Euro bis 1,5 Mrd. Euro erwartet wurde.

Dazu hat vor allem das starke Wachstum in den Regionen Amerika (+47,0 %) und APAC (+44,5 %) beigetragen.

Im zunehmend wichtiger werdenden indischen Transportmarkt profitierte das Unternehmen als regionaler Marktführer von dem laufenden staatlichen Ausbauprogramm der Transportinfrastruktur und den steigenden regulatorischen Anforderungen an Bremssysteme für Trucks und Trailer. Die Region EMEA, in der die gesamtwirtschaftlichen Bedingungen und die Lieferketten-Situation im Geschäftsjahr 2022 besonders herausfordernd waren, erreichte der Konzern dennoch einen Umsatzzuwachs um 11,0 %.



Im Erstausrüstungsgeschäft (OE) wirkten sich Marktanteilsgewinne und Nachholeffekte bei der Kundennachfrage aus, die auf zurückhaltende Investitionen der Flottenbetreiber und Spediteure während der COVID-19-Pandemie und Lieferkettenprobleme zurückgehen. Das OE-Geschäft mit den Truck- und Trailerherstellern wuchs 2022 um 27,6 %. Der Konzern erlöste 1.144,0 Mio. Euro (VJ 896,8 Mio. Euro) Umsatz in diesem Kundensegment. Im konjunkturresilienten Ersatzteilgeschäft zogen die Umsätze, basiert auf der weiter gestiegenen Population von SAF-HOLLAND Achs- und Federungssystemen im Markt, ebenfalls stark an. Mit 421,1 Mio. Euro (VJ 349,8 Mio. Euro) steuerte der Aftermarket 20,4 % mehr zum Konzernumsatz bei als noch im Vorjahr. Mit der Integration des schwedischen Bremssystemspezialisten Haldex AB, der rund die Hälfte seines Geschäfts im Aftermarket erzielt, wird sich der Anteil am Umsatz des kombinierten Unternehmens nochmals deutlich erhöhen. Alexander Geis, Vorstandsvorsitzender der SAF-HOLLAND SE kommentiert die Zahlen: „Trotz eines durchaus herausfordernden Umfelds konnten wir unsere selbstgesteckten Ziele 2022 deutlich übertreffen. Mit unserem Produktangebot haben wir überproportional von der soliden Nachfrage seitens der Truck- und Trailerhersteller profitiert und Marktanteile hinzugewonnen. Intern haben wir unsere Prozesse weiter optimiert, Kosten reduziert und uns mit dem Zukauf von Haldex technologisch zukunftsweisend aufgestellt. Den Abschluss der Transaktion erwarten wird in den kommenden Wochen.“ Bereinigte EBIT-Marge steigt auf 8,0 % Die stark gestiegenen Stahl-, Fracht- und Energiekosten gab das Unternehmen über Preisanpassungen weiter oder kompensierte sie durch Standardisierung und Effizienzsteigerungen in den produktionsnahen Bereichen, ergänzt um Kosteneinsparungen in den administrativen Funktionen. In der Folge erhöhte sich das bereinigte EBIT um 33,8 % und damit prozentual stärker als der Konzernumsatz. auf 124,6 Mio. Euro (VJ 93,1 Mio. Euro). Die bereinigte EBIT-Marge erreichte, unterstützt auch von einem vorteilhaften Produktmix, 8,0 % nach 7,5 % im Vorjahr und lag damit am oberen Ende des zuletzt im Juli 2022 angehobenen Zielkorridors von 7,0 % - 8,0 %. Bei den Segmenten stach vor allem die Entwicklung in der Region APAC hervor. Getrieben durch die starke Umsatzentwicklung in Indien und Australien sowie die gelungene Kostenreduktion im noch nicht zum Gewinn beitragenden China-Geschäft, konnte die bereinigte EBIT-Marge in APAC in Summe auf 10,1 % (VJ 1,7 %) verbessert werden.

Ergebnis vor Steuern legt überproportional zum Umsatz zu Das Finanzergebnis reflektierte den Zinsanstieg und die höheren Finanzaufwendungen, die sich aus der Finanzierung des Haldex-Aktienerwerbs ergaben und belief sich auf –13,0 Mio. Euro nach –9,5 Mio. Euro im Vorjahresvergleichszeitraum. Das Ergebnis vor Steuern legte um 41,2 % auf 88,5 Mio. Euro (VJ: 62,7 Mio. Euro) zu. SAF-HOLLAND wird die vollständigen geprüften Konzernzahlen zum Geschäftsjahr 2022 sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 am 30. März 2023 veröffentlichen.

