EQS-News: Photon Energy Group sichert 21,9 Millionen Euro Finanzierung für rumänische Projekte

Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Finanzierung

Photon Energy Group sichert 21,9 Millionen Euro Finanzierung für rumänische Projekte



20.03.2023 / 21:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die regresslose Finanzierung mit einem Volumen von 21,9 Mio. Euro hat eine Laufzeit von 5 Jahren.

Die Finanzierung wurde mit der Raiffeisen Bank International für acht PV-Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 31,5 MWp abgeschlossen.

Photon Energy verfügt derzeit über weitere große Solar-PV-Projekte mit einer Gesamtkapazität von über 210 MWp in verschiedenen Entwicklungsstadien in Rumänien.

Amsterdam/Bukarest – 20. März 2023 – Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es eine regresslose Projektrefinanzierung in Höhe von 21,9 Millionen Euro mit der österreichischen Raiffeisen Bank International (RBI) für sein Portfolio von PV-Kraftwerken in Rumänien mit einer installierten Gesamtleistung von 31,5 MWp abgeschlossen hat.

Die Unterzeichnung der Vereinbarung stellt die erste Projektfinanzierung der Gruppe für europäische PV-Anlagen dar, die auf kommerzieller Basis betrieben werden und Energie ohne Stromabnahmevertrag oder staatliche Unterstützung an den Markt verkaufen. Bislang haben nur die beiden kommerziellen Kraftwerke des Unternehmens in Leeton, Australien, die zusammen eine installierte Leistung von 14,6 MWp haben, eine Projektfinanzierung ohne Rückgriffsrecht erhalten.

Im Jahr 2022 begann das Unternehmen mit dem Bau von acht PV-Kraftwerken mit einer installierten Gesamtleistung von 31,5 MWp für sein eigenes Portfolio, die durch die Erlöse seiner 6,50%-EUR-Grünanleihe vorfinanziert wurden. Die acht Kraftwerke befinden sich in Șiria (5,7 MWp), Aiud (4,7 MWp), Teius (4,7 MWp), Calafat (6,1 MWp), Săhăteni (7,1 MWp) und Făget (3,2 MWp). Am 23. Februar 2023 wurde das erste Kraftwerk in Șiria in Betrieb genommen und ist das erste PV-Kraftwerk in Rumänien, das seit 2014 in Betrieb genommen wurde. Die Inbetriebnahme der übrigen Kraftwerke ist bis Ende des zweiten Quartals 2023 geplant.

Photon Energy entwickelt derzeit Solar-PV-Projekte mit einer Gesamtkapazität von über 930 MWp in Australien und den wichtigsten CEE-Märkten, darunter über 210 MWp in Rumänien.

Alle acht rumänischen Kraftwerke verwenden bifaziale monokristalline PV-Module, die auf einachsigen Trackern mit einem DC/AC-Überbauverhältnis von 1,28 bis 1,34 montiert sind. Der gesamte von den Kraftwerken erzeugte Strom wird über OPCOM, den rumänischen Strom- und Gasmarktbetreiber, zu Marktpreisen verkauft.

Das Unternehmen erbrachte über seine Tochtergesellschaft Photon Energy Engineering RO srl die Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauleistungen für alle oben genannten Kraftwerke. Die Tochtergesellschaft Photon Energy Operations RO srl wird die langfristige Überwachung sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für die Kraftwerke erbringen, während die Produktionsprognose von der Tochtergesellschaft Lerta Power Poland Sp z o.o. durchgeführt wird.

„Die Unterzeichnung dieser Projektfinanzierung bestätigt, dass unser integriertes Geschäftsmodell basierend auf der Fähigkeit PV-Anlagen zu entwickeln, designen, bauen, finanzieren und zu betreiben sowie den erzeugten Strom zu verkaufen, erfolgreich auf dem rumänischen Markt umgesetzt wurde. Unsere Entscheidung im letzten Jahr den Bau von marktorientierten PV-Kraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 31,5 MWp umzusetzen, sowie die regresslose Projektfinanzierung von RBI für diese Kraftwerke bedeuten einen sehr starken Vertrauensbeweis in den rumänischen Energiesektor. Sie sind auch ein Beweis dafür, dass eine marktbasierte Lösung des Privatsektors für den erheblichen Investitionsbedarf und die Pläne für die Energiewende in Rumänien realisierbar und verfügbar ist. Von diesem Zeitpunkt an liegt es an der rumänischen Regierung und den Regulierungsbehörden, die Stabilität aufrechtzuerhalten und gegebenenfalls die Rahmenbedingungen für Investitionen in erneuerbare Energien zu verbessern, damit ein erneuerbarer Garten Eden um die ersten blühenden Blumen wachsen kann, die von Photon Energy gepflanzt und von Raiffeisen Bank International gegossen wurden“, kommentiert Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group.

Über die Photon Energy Group – photonenergy.com

Photon Energy Group bietet weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser an. Die Dienstleistungen im Bereich Solarenergie werden von Photon Energy erbracht. Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 125 MWp gebaut und in Betrieb genommen und verfügt über Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 97,6 MWp in seinem eigenen Portfolio. Derzeit entwickelt Photon Energy Projekte mit einer Gesamtleistung von 931 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für 380 MWp weltweit an. Über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Lerta verfügt die Gruppe über Stromhandelslizenzen in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Serbien. Lerta ist der drittgrößte Anbieter von DSR-Dienstleistungen für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von 134 MW bis 2023 und vereint über sein virtuelles Kraftwerk (VPP) Energieerzeuger und -verbraucher mit einer Gesamtkapazität von fast 300 MW. Der andere wichtige Geschäftszweig der Gruppe, Photon Water, bietet Lösungen für sauberes Wasser, einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen, sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an den Börsen von Warschau, Prag und Frankfurt sowie auf XETRA, Deutschlands führender Online-Handelsplattform, notiert. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und verfügt über Niederlassungen in Australien und ganz Europa.

Über die RBI – rbinternational.com

Die RBI betrachtet Österreich, wo sie eine führende Kommerz- und Investmentbank ist, sowie Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimmarkt. 12 Märkte der Region werden durch Tochterbanken abgedeckt. Darüber hinaus umfasst der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleister, etwa in den Bereichen Leasing, Asset Management oder M&A. Rund 44.000 Mitarbeiter betreuen in ca. 1.700 Geschäftsstellen mehr als 17 Millionen Kunden, den weitaus größten Teil davon in CEE. Die Aktien der RBI sind an der Wiener Börse notiert. Die österreichischen Raiffeisenlandesbanken halten rund 58,8 Prozent der Aktien, der Rest befindet sich im Streubesitz.

Medienkontakt

Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com



Investorenkontakt

Emeline Parry

Investor Relations & Sustainability Manager

Tel. +420 702 206 574

E-mail: emeline.parry@photonenergy.com