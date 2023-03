EQS-News: Medios AG erwartet nach Rekordjahr 2022 erneut Wachstum und plant weiteren Anstieg der Gewinnmarge

EQS-News: Medios AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Pressemitteilung Medios AG erwartet nach Rekordjahr 2022 erneut Wachstum und plant weiteren Anstieg der Gewinnmarge Rekordjahr 2022 mit zweistelliger prozentualer Steigerung des Umsatzes und überproportionalem Ergebniswachstum

Deutliche Ausweitung des Vertriebsnetzwerks und der Herstellungskapazität

Vorstellung der angepassten Wachstumsstrategie

Umsatzwachstum von bis zu 11,8 % bei steigender EBITDA-pre1-Marge für 2023 geplant Berlin, 30. März 2023 – Die Medios AG („Medios“), der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, hat heute ihren Geschäftsbericht 2022 veröffentlicht und die am 22. Februar 2023 kommunizierten vorläufigen Zahlen bestätigt. Demnach ist das Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 erneut stark gewachsen. Der Konzernumsatz erhöhte sich im Zeitraum von Januar bis Dezember 2022 um 18,7 % auf 1,61 Mrd. € (Vj. 1,36 Mrd. €). Das EBITDA pre1 stieg überproportional um 42,8 % auf 54,9 Mio. € (Vj. 38,4 Mio. €); die EBITDA-pre1-Marge erhöhte sich in Folge deutlich auf 3,4 % (Vj. 2,8 %). Das Ergebnis pro Aktie („Earnings per Share“; EPS) hat sich auf 0,77 € erhöht und damit mehr als verdoppelt (Vj. 0,37 €). Das starke Wachstum und die deutliche Verbesserung der Ergebnis-Marge im Geschäftsjahr 2022 ist insbesondere auf die Akquisition der NewCo Pharma GmbH im Januar 2022 sowie auf anhaltendes organisches Wachstum zurückzuführen. Umsatz- und Ergebniswachstum in beiden operativen Segmenten

Der Geschäftsbereich Arzneimittelversorgung erzielte im Geschäftsjahr 2022 ein Umsatzplus von 7,4 % auf 1.390,3 Mio. € (Vj. 1.294,5 Mio. €). Das EBITDA pre1 des Geschäftsbereichs erhöhte sich um 12,9 % auf 38,0 Mio. € (Vj. 33,7 Mio. €). Der Geschäftsbereich Patientenindividuelle Therapien erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 220,0 Mio. € und lag damit 253,5 % über dem Vorjahreswert (Vj. 62,2 Mio. €). Die 2022 erworbenen Gesellschaften der NewCo Pharma Gruppe trugen zu diesem Umsatz mit 151,7 Mio. € bei. Folglich stieg das EBITDA pre1 des Geschäftsbereichs um 198,5 % auf 23,7 Mio. € (Vj. 7,9 Mio. €), wovon 15,2 Mio. € auf den Erwerb der NewCo Pharma Gruppe zurückzuführen sind. Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Medios AG: „Das Geschäftsjahr 2022 war für uns erneut ein Rekordjahr. Trotz der schwer kalkulierbaren äußeren Einflussfaktoren haben wir sowohl Umsatz und EBITDA als auch die Marge der Medios-Gruppe nachhaltig gesteigert. Der sehr gute operative Cash-Flow hat unsere Bilanz noch solider gemacht. Das haben wir als starkes Team geschafft, darauf bin ich sehr stolz. Für die Zukunft haben wir einen klaren Plan. Dazu haben wir 2022 unsere angepasste Wachstumsstrategie vorgestellt, mittels derer wir nicht nur unser Kerngeschäft in Deutschland stärken, sondern auch in andere europäische Länder expandieren und in den Bereich der individualisierten Medizin einsteigen wollen. Die Weichen dafür haben wir bereits gestellt. Für das laufende Geschäftsjahr sind wir zuversichtlich und erwarten eine Fortsetzung unseres Wachstumskurses. Dafür haben wir unter anderem mit der Eröffnung unseres neuen GMP-Labors in Berlin eine wichtige Voraussetzung geschaffen. So wollen wir die Anzahl der individualisierten Herstellungen im laufenden Geschäftsjahr auf über 400.000 Einheiten und damit weiter deutlich steigern.“ Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2023

Infolge der hohen Nachfrage nach Specialty Pharma Arzneimitteln erwartet Medios im Geschäftsjahr 2023 ein anhaltend dynamisches Wachstum. Einen positiven Beitrag dazu wird voraussichtlich auch der anhaltende Trend der Marktkonsolidierung leisten. Nach Einschätzung von Medios wird diese Entwicklung durch regulatorische Anforderungen weiter beschleunigt. Im ersten Quartal 2023 ist Medios bereits in die Herstellung von parenteraler Ernährung für Frühgeborene eingestiegen und hat damit erneut das Produktspektrum erweitert und die Kundengruppen diversifiziert. Für die geplante Internationalisierung der Medios-Gruppe konnten bereits qualifizierte Mitarbeiter gewonnen werden. Dies wird die mittelfristig geplante Europäische Ausdehnung der Gesellschaft unterstützen. Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet die Medios AG daher mit einem Konzernumsatz in Höhe von 1,6 – 1,8 Mrd. €, was einem Anstieg von bis zu 11,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBITDA pre1 wird sich voraussichtlich im Bereich von 56 – 63 Mio. € bewegen – ein Wachstum von bis zu 14,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Der für die EBITDA-pre1-Prognose für 2023 adjustierte Sonderaufwand umfasst – wie im Vorjahr – Aufwendungen für Aktienoptionen und M&A-Aktivitäten sowie einmalige performanceabhängige Zahlungen. Mittelfristig strebt Medios einen Konzernumsatz von über 2 Mrd. € und eine EBITDA-pre1-Marge im mittleren einstelligen Bereich an. Wichtige Kennzahlen (IFRS) in Mio. € 2022 2021 ∆ in % Konzernumsatz 1.610,8 1.357,4 18,7 Arzneimittelversorgung 1.390,3 1.294,5 7,4 Patientenindividuelle Therapien 220,0 62,2 253,5 Services 0,5 0,6 -20,1 EBITDA pre1 54,9 38,4 42,8 Arzneimittelversorgung 38,0 33,7 12,9 Patientenindividuelle Therapien 23,7 7,9 198,5 Services -6,8 -3,2 114,8 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 37,1 61,5 -39,7 Der Geschäftsbericht 2022 der Medios AG steht auf der Investor Relations Website zum Download zur Verfügung. 1 EBITDA ist definiert als Konzernergebnis vor Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das EBITDA pre ist bereinigt um Sonderaufwendungen für Aktienoptionen und Aufwendungen für M&A-Aktivitäten sowie ab 2023 zusätzlich um einmalige performanceabhängige Zahlungen zur Übernahme von Herstellvolumina. ------------------- Über Medios AG Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). www.medios.ag Kontakt Claudia Nickolaus

www.kirchhoff.de Disclaimer Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel.

