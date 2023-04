EQS-News: iOmx Therapeutics gibt Behandlung des ersten Patienten in klinischer Phase-I-Studie mit SIK-Inhibitor OMX-0407 bekannt

EQS-News: iOmx Therapeutics AG / Schlagwort(e): Studie

iOmx Therapeutics gibt Behandlung des ersten Patienten in klinischer Phase-I-Studie mit SIK-Inhibitor OMX-0407 bekannt



04.04.2023 / 10:00 CET/CEST

iOmx Therapeutics gibt Behandlung des ersten Patienten in klinischer Phase-I-Studie mit SIK-Inhibitor OMX-0407 bekannt Sicherheit und Verträglichkeit des innovativen Kinase-Inhibitors zur Behandlung solider Tumore wird in erster klinischer Studie geprüft

Erster aus der iOTarg Plattform abgeleiteter Produktkandidat in klinischer Entwicklungsphase Martinsried / München, 04. April 2023 - iOmx Therapeutics AG, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das zielgerichtete Krebsimmuntherapien der nächsten Generation entwickelt, gab heute bekannt, dass die Behandlung des ersten Patienten in einer Phase-I-Dosis-Eskalationsstudie mit OMX-0407, einem oral verabreichten SIK (salt-inducible kinase)-Inhibitor, begonnen hat. Bei der Studie handelt es sich um eine einarmige, offene, multizentrische klinische Phase-I-Studie zur Bewertung der Sicherheit und Verträglichkeit von OMX-0407 als Monotherapie bei Patienten mit zuvor behandelten, inoperablen soliden Tumoren. Die klinische Studie wurde von den Zulassungsbehörden in Spanien und Belgien genehmigt. „Dank seines innovativen Wirkmechanismus hat OMX-0407 das Potenzial verschiedene solide Tumore zu bekämpfen, die nicht auf konventionelle Immun-Checkpoint-Inhibitoren ansprechen. Unsere Forschung hat gezeigt, dass die Hemmung von SIK mit OMX-0407 die Apoptose von Tumorzellen verstärkt, indem sie die intrazelluläre Death Receptor -Signaltransduktion enthemmt. In präklinischen Modellen, die nicht auf konventionelle Immun-Checkpoint-Inhibitoren ansprechen, führte dies zu einer Antitumorwirksamkeit“, sagte Dr. Murray Yule, Chief Medical Officer von iOmx. „Wir möchten uns bei den Prüfärzten, ihren Teams und den Patienten für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in unseren Behandlungsansatz mit OMX-0407 bedanken.“ Dr. Apollon Papadimitriou, CEO von iOmx, ergänzte: „Wir sind stolz darauf, unseren ersten auf Grundlage der iOTarg-Plattform entwickelten Produktkandidaten in die Klinik zu bringen. Das ist ein bedeutsamer Meilenstein auf unserem Weg Patienten, bei denen die derzeitigen Krebsimmuntherapien versagen, bessere Behandlungsmöglichkeiten zu bieten.“ Das SIK-Familienmitglied SIK3 wurde mit Hilfe von iOmx systematischer Screening-Plattform iOTargTM als neuartige immun-protektive Kinase identifiziert. Die Hemmung von SIK3 durch OMX-0407 zielt auf eine neuartige Biologie der Immunevasion ab, indem sie Tumore für vom Immunsystem sekretierte Liganden der TNF-Superfamilie sensibilisiert. In präklinischen Studien zeigte OMX-0407 in der Monotherapie eine starke Wirkung, getrieben durch Umformung des Immun-Kompartimentes und durch ein beschleunigtes Absterben von Tumorzellen.

Über OMX-0407

OMX-0407 ist ein oraler, spektrumselektiver Salt-Inducible Kinase (SIK)-Inhibitor. Das SIK-Familienmitglied SIK3 ist für die Regulierung der NF-κB-gesteuerten Gene durch Phosphorylierung von Klasse-IIa-Histondeacetylasen (HDACs) und CREB-regulierten Transkriptions-Coaktivatoren bekannt, wodurch sich der Tumor der Death Receptor-vermittelten Vernichtung entzieht. Die Herunterregulierung dieses Signalweges durch OMX-0407 verstärkt in präklinischen Studien die Apoptose durch Death Receptor-Liganden wie den Tumor-Nekrose-Faktor (TNF) und den TNF-verwandten Apoptose-induzierenden Liganden (TRAIL). Über die Studie

Bei der Studie handelt es sich um eine Dosiseskalations-Studie mit OMX-0407 als Monotherapie bei Patienten mit zuvor behandelten, inoperablen soliden Tumoren. Die Phase-I-Studie ist darauf ausgelegt, die Sicherheit, Verträglichkeit und pharmakodynamische Aktivität von OMX-0407 zu untersuchen. Das Dosis-Eskalationsschema basiert auf dem 3+3-Design, um die maximal verträgliche Dosis (MTD) zu ermitteln. Über iOmx Therapeutics

iOmx Therapeutics (www.iomx.com) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von „first-in-class“ Krebsimmuntherapien konzentriert, die auf neu entdeckte, von Krebszellen gekaperte Immun-Checkpoints abzielen. Mithilfe seiner iOTarg™-Hochdurchsatz-Screening-Plattform hat iOmx eine Reihe von proprietären tumorassoziierten Immun-Checkpoints der nächsten Generation identifiziert und baut eine präklinische Pipeline vielversprechender Arzneimittelkandidaten auf, die das Potenzial haben, Krebserkrankungen zu behandeln, die gegen derzeit verfügbare Immuntherapien resistent sind. Der führende Produktkandidat des Unternehmens, OMX-0407, zielt auf SIK, eine Familie immun-protektiver Kinasen, bei verschiedenen soliden Tumoren. iOmx wurde 2016 basierend auf der Arbeit seiner wissenschaftlichen Gründer Dr. Philipp Beckhove, und Dr. Nisit Khandelwal, am Deutschen Krebsforschungszentrum gegründet und wird von internationalen Life-Science-Investoren wie Wellington Partners, Sofinnova Partners und M Ventures sowie MIG Capital und Athos Biopharma unterstützt. iOmx hat seinen Sitz in Martinsried/München, Deutschland. Kontakt

MC Services AG

Katja Arnold, Julia von Hummel, Shaun Brown

T: +49(0)89 2102280

iomx@mc-services.eu

