EQS-News: SIXT SE setzt bei Ladeinfrastruktur auf ChargeOne

SIXT SE setzt bei Ladeinfrastruktur auf ChargeOne



04.04.2023 / 09:45 CET/CEST

SIXT SE setzt bei Ladeinfrastruktur auf ChargeOne Großauftrag für die Installation von über 1.000 Ladepunkten in der DACH-Region

Mehrjahresvertrag über Abrechnung und Wartung

München, 04. April 2023 – ChargeOne, Spezialist für E-Mobility-Ladelösungen und Marke

der Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH, begleitet SIXT in die Elektromobilität. So wird ChargeOne bis Ende 2023 mehr als 1.000 zusätzliche Ladepunkte an SIXT-Stationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz installieren. Damit wird es möglich sein, die wachsende elektrische Mietwagenflotte von SIXT nach der Fahrzeugrückgabe direkt an der Station wieder aufzuladen. Installiert werden klassische Wallboxen und DC Schnelllader. Neben der Errichtung (inklusive Erdarbeiten) und der Inbetriebnahme wird ChargeOne in den kommenden Jahren auch Service, Wartung und Betrieb der Ladeinfrastruktur übernehmen. Der Großauftrag – kurz nach dem 120-jährigen Firmenjubiläum – ist für die heinemann Gruppe ein strategischer Meilenstein: Erst Ende 2021 hatte Münchens ältester Elektrofachbetrieb seine Aktivitäten rund um Ladeinfrastruktur unter der Marke ChargeOne gebündelt und den Bereich personell deutlich ausgebaut, um die Wachstumschancen des Marktes zu nutzen und ihn mit innovativen Konzepten aufzumischen. Als Charge Point Operator (CPO) bietet ChargeOne Gewerbekunden deutschlandweit ein breites Leistungsspektrum vom klassischen Kauf bis zu flexiblen „Charging as a Service“-Modellen mit Komplettservice für die Errichtung und den Betrieb von Ladesäulen an. „Als Elektrofachbetrieb sind wir dafür prädestiniert, einen entscheidenden Beitrag zum Ausbau der Elektromobilität in Deutschland und darüber hinaus zu leisten. Wir freuen uns sehr, dass sich jetzt auch SIXT für unsere Erfahrung entschieden hat. Dieser Auftrag ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, im Jahr 2030 einer der führenden deutschen Ladeinfrastrukturbetreiber mit 150.000 installierten Ladepunkten zu sein“, sagte Robert Klug, Vorstand der heinemann Group SE. „Durch die Partnerschaft mit uns, können sich Unternehmen weiter voll auf ihre Kernkompetenz konzentrieren. Alle Themen rund um das Laden für Kunden und Mitarbeiter – wie Installation, Wartung und sogar den Betrieb inklusive Stromeinkauf sowie -abrechnung – können wir übernehmen.“

Kontakt

heinemann group SE

Siedlerstraße 2

85774 Unterföhring

Tel.: +49 89 995 905-0

E-Mail: info@heinemann-elektro.de

Über die heinemann group SE

Die 1902 gegründete Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH ist Münchens ältester Elektrofachbetrieb. Heute ist das Unternehmen auf die technische Gebäudeausrüstung, Gebäudeautomation und -digitalisierung im Hochbau - Gewerbebau, öffentlicher Bau, Wohnungsbau (Wohnanlagen, Spezial-/Luxus-Objekte) - spezialisiert. Das Leistungsspektrum reicht von Elektroinstallationen, über Netzwerk- und Kommunikationslösungen, Haustechnik bis hin zum Smart Building sowie Service und Wartung. Mit mehr als 500 Mitarbeitern ist das Unternehmen bundesweit und international aktiv und immer wieder an der Realisierung von Leuchtturmprojekten wie derzeit der neuen Hightech-Arena SAP Garden in München beteiligt. Seit dem Jahr 2021 ist der Geschäftsbereich Elektromobilität unter der Marke ChargeOne gebündelt. Als Charge Point Operator mit flexiblen Charging as a Service Modellen wird der Komplettservice zur Errichtung und dem Betrieb von Ladeinfrastruktur bis zum Stromverkauf für Gewerbekunden - z.B. aus der Hotellerie, Industriebetriebe, dem Groß- und Einzelhandel sowie der Wohnungswirtschaft - angeboten. Daneben bietet ChargeOne auch attraktive Miet- und Kaufmodelle an. Im Jahr 2021 hat Claus Heinemann eine Gesamtleistung von rund 51 Mio. Euro erzielt. Mehr Infos unter: hg-se.com, chargeone.de

