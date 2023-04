Aktien Frankfurt Ausblick: Dax vor US-Verbraucherpreisen kaum verändert erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich zur Wochenmitte nach weiteren moderaten Gewinnen am Vortag zum Handelsauftakt zunächst stabil halten. Leicht stützend dürfte die Börsenentwicklung an der Wall Street wirken, denn dort hatte der Dow Jones Industrial ebenfalls etwas weiter zugelegt. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen allerdings hatten nachgegeben.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 15 673 Zähler. Damit bleibt der Dax in Schlagweite seines jüngsten Hochs seit Januar 2022 von knapp unter 15 737 Punkten, das er kurz vor Ostern erreicht hatte. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, wird am Mittwoch mit leichten Verlusten von 0,1 Prozent erwartet.

"Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist gut", schrieben die Experten der Helaba. Die Voraussetzungen dafür, dass der Dax Kurs auf die psychologisch wichtige Marke von 16 000 Punkten nehmen könnte, sind ihnen zufolge charttechnisch gesehen vorhanden. "Bleibt zu hoffen, dass die US-Inflation heute nicht auf der Oberseite überrascht und zu einer Forcierung der Zinserwartungen beiträgt", schränkten sie zugleich ein. Die Kernteuerungsrate erwarten sie zwar "unverändert hoch", doch dies sollte angesichts der Schätzungen am Markt nicht überraschen. Die US-Verbraucherpreise für den Monat März werden eine Stunde vor dem dortigen Börsenauftakt veröffentlicht.

Mit Blick auf die Einzelwerte hierzulande ist es nach der Berichtssaison und angesichts der Osterferien recht ruhig geworden. Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnten Daimler Truck , nachdem Konkurrent Volvo starke Zahlen für das erste vorgelegt hat. Laut der kanadischen Bank RBC lag der bereinigte operative Gewinn des schwedischen Lastwagen- und Busherstellers 46 Prozent über der durchschnittlichen Analystenschätzung. Auf Tradegate reagierten die Aktien des Dax-Unternehmens Daimer Truck mit Kursaufschlägen im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag./ck/men