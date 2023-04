NOKIA - Schwache Zahlen lassen Aktie einbrechen

Nokia Oyj - WKN: 870737 - ISIN: FI0009000681 - Kurs: 3,945 € (XETRA)

Auf Grund gestiegenen Betriebskosten sanken die Gewinne im ersten Quartal stärker als von den Analysten erwartet. Dennoch möchte Konzernchef Pekka Lundmark an den Jahreszielen festhalten. (Quelle: stock3.com/news). Die Anleger reagieren sehr enttäuscht und lassen die Aktie einbrechen. Das Verlassen der seit September andauernden Seitwärtsbewegung nach unten führt noch zum technischen Effekt einer Stop-Loss-Welle. Das übergeordnete Chartbild ist nun stark angeschlagen.

Aktie anfällig für weitere Abgaben

Mit dem Verlassen der Seitwärtsbewegung oberhalb von 4,18 EUR sind nun mittelfristige Verkaufssignale aktiv. Das erste Ziel wäre die Oberkante des großen Gaps aus dem April 2021 bei 3,83 - 3,85 EUR. Geht es signifikant darunter, könnte das Gap mit Abgaben bis 3,57 EUR geschlossen werden.

Erholungen in Richtung 4,12 - 4,20 EUR könnten Ausstiegschancen bieten. Erst mit einer nachhaltigen Rückkehr über 4,28 EUR wäre das Schlimmste zunächst abgewendet. Dann könnten Erholungen in Richtung 4,41 oder 4,50 EUR folgen. Dort liegt der EMA200, der in den vergangenen Monaten jede Aufwärtsbewegung beendete.

Fazit: Aus charttechnischer Sicht bleibt die Aktie bis auf Weiteres uninteressant. Erst eine Rückkehr in die Seitwärtsrange des letzten halben Jahres würde die Situation spürbar verbessern.

Nokia

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)