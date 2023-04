Original-Research: OTRS AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: OTRS AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu OTRS AG Unternehmen: OTRS AG ISIN: DE000A0S9R37 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 26.04.2023 Kursziel: 13,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Sebastian Weidhüner Jahresziele in der Top Line übertroffen - Investitionsphase mit geringeren Ergebnisniveaus hält länger an als bisher erwartet OTRS hat heute vorläufige Zahlen für das GJ 2022 und einen Ausblick 2023 vorgelegt. Die angestoßene Investitionsphase führt zu einer längeren Margenerosion als bislang vom Unternehmen in Aussicht gestellt sowie von uns bewertungstechnisch berücksichtigt. Übertroffene Umsatzprognose von erwartetem Ergebnisrückgang begleitet: Im Mai 2022 prognostizierte OTRS ursprünglich Erlöse von 11,8 Mio. Euro (+6,8% yoy) sowie investitionsbedingt ein rückläufiges Ergebnis bei weiterhin positivem Jahresüberschuss. Angesichts verlängerter Vertriebszyklen wurde der Top Line-Ausblick im September auf 11,5 Mio. Euro reduziert. Dieses Niveau konnte OTRS übertreffen und hat nun sogar das Erreichen der ursprünglichen Guidance von 11,8 Mio. Euro vermeldet. In der Bottom Line liegt das Unternehmen mit einem JÜ von 0,3 Mio. Euro (Vj. 1,2 Mio. Euro; MONe: 0,3 Mio. Euro) im erwarteten Rahmen. Erhöhte Aufwendungen entfielen v.a. auf die SAP-Einführung, den Start der Gartner-Zusammenarbeit, intensivierte IR-Aktivitäten sowie den Mitarbeiteraufbau. Vorstand zieht für 2023 nun sogar ein negatives Ergebnis in Betracht: Für das laufende Jahr avisiert OTRS Umsätze von 12,3 bis 12,7 Mio. Euro (+4 bis +7% yoy), die am unteren Ende unserer Prognose entsprechen. Das Unternehmen verweist diesbezüglich auf anhaltend verdreifachte Vertriebszyklen. In der Bottom Line stellt OTRS hingegen ein "ausgeglichenes bis leicht negatives" EBITDA in Aussicht (2022p: 1,3 Mio. Euro). Bei Herausgabe der 2022er-Guidance am 16.05.22 wies die Gesellschaft noch darauf hin, dass 2023 wieder mit einem Ergebnisanstieg zu rechnen sei. Eine solche Trendumkehr hatten auch wir bislang mit einer EBITDA-Prognose von 1,8 Mio. Euro erwartet. Einerseits ist die jetzige Guidance darauf zurückzuführen, dass OTRS ab 2023 keine ergebniserhöhenden aktivierten Eigenleistungen mehr verbuchen wird (jeweils 0,8 Mio. Euro in 2021 und 2022), da die Softwareentwicklung auf "rolling releases" umgestellt wird. Dies führt bis zur Beendigung der Abschreibungen auf bereits aktivierte Eigenleistungen (MONe: 2026) fortan dazu, dass das berichtete EBIT geringer als die um Aktivierungen bereinigte Größe ist. Andererseits wird der vornehmlich in H2/22 aufgebaute Personalbestand, um sich für die mittel- bis langfristigen Wachstumsperspektiven optimal aufzustellen, erstmals in diesem GJ vollständig zu Buche schlagen. In den nächsten Jahren steht u.a. eine sukzessive Umstellung der Programmiersprache an. So wird es laut OTRS zunehmend schwieriger, Fachkräfte mit ausreichendem Know-how zu der deutlich älteren derzeitigen Programmiersprache "Perl" zu gewinnen. Wir haben unsere mittelfristigen Prognosen in der Bottom Line nun sowohl an die ausbleibenden aktivierten Eigenleistungen als auch an die erhöhte Kostenbasis angepasst. Die ebenfalls reduzierte EBIT-Marge im Terminal Value auf 10,0% (zuvor: 17,5%) reflektiert ein inzwischen deutlich intensiviertes Wettbewerbsumfeld sowie die vom Vorstand erläuterten Herausforderungen bei der Durchsetzung von Preiserhöhungen im Einklang mit der Inflationsrate. Fazit: OTRS hat das GJ 2022 wie erwartet abgeschlossen. Die getätigten Investitionen dürften die Marktposition zwar mittel- und langfristig verbessern, fallen jedoch höher aus als bislang gedacht. Nach Anpassung des Bewertungsmodells bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 13,00 Euro (zuvor: 19,00 Euro). 