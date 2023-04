Fielmann wächst kräftig und verdient gut

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Hamburg (Reuters) - Die Optikerkette Fielmann hat deutlich mehr Brillen verkauft und ist mit starken Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn ins Jahr gestartet.

Bei einem um 15 Prozent auf 478 Millionen gestiegenen Konzernumsatz sprang der Vorsteuergewinn im ersten Quartal um rund 18 Prozent auf 58,4 Millionen Euro, wie das börsennotierte Familienunternehmen am Donnerstag mitteilte. Zum Wachstum trug neben einem höheren Anteil an Gleitsichtbrillen auch die Erstkonsolidierung des Ende 2022 übernommenen Augenoptik- und Hörgeräte-Anbieters Medical Optia Audicion aus Spanien bei. Beim Gewinn fuhr die Fielmann-Gruppe erste Erfolge ihres Sparprogramms ein.

Für das Gesamtjahr traut sich die Optikerkette trotz der unsicheren Konjunktur einen konkreten Ausblick zu. Demnach soll der Absatz an Korrektionsbrillen - also Brillen, die die Sehstärke korrigieren - um bis zu acht Prozent auf 8,9 bis 9,2 Millionen Stück zulegen. Beim Umsatz peilt der Konzern 2023 ein Wachstum zwischen sieben und zehn Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro an. Für den Betriebsgewinn legt Fielmann eine weite Prognosespanne an: Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) soll zwischen neun und 21 Prozent auf einen Wert zwischen 370 und 410 Millionen Euro steigen. Dies würde einer operativen Rendite von 20 bis 21 Prozent entsprechen. Die Vorsteuermarge werde voraussichtlich zwischen neun und elf (Vorjahr 9,1) Prozent liegen.

Fielmann hatte im zurückliegenden Jubiläumsjahr die Preise in Deutschland gesenkt und den Marktanteil dank höherer Verkaufszahlen dadurch von 51 auf 53 Prozent hochgeschraubt. Seine zwei Mal binnen weniger Monate gesenkten Ziele erreichte der Konzern: Die Umsatzerlöse stieg 2022 auf 1,76 (Vorjahr: 1,68) Milliarden Euro, der Vorsteuergewinn brach dagegen um 23 Prozent auf rund 161 Millionen Euro ein.

(Bericht von Jan C. Schwartz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)