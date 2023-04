Munich Re startet überraschend gut ins Jahr - Kurs auf höchstem Stand seit 2001

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re wird nach überraschend guten Geschäften im ersten Quartal etwas optimistischer für das laufende Jahr. In den ersten drei Monaten erzielte der Dax-Konzern nach vorläufigen Zahlen einen Überschuss von 1,3 Milliarden Euro, wie er überraschend am Freitag in München mitteilte. Damit sei die Wahrscheinlichkeit gestiegen, den für das Gesamtjahr angepeilten Überschuss von rund 4 Milliarden Euro zu übertreffen. Die Munich Re erklärte die Entwicklung mit guten Kapitalanlagegewinnen und erfreulichen Ergebnissen im laufenden Geschäft. Vom Konzern selbst erfasste Analysten hatten für das erste Quartal im Schnitt lediglich mit gut einer Milliarde Euro Gewinn gerechnet. An der Börse kamen die Neuigkeiten positiv an: Der Kurs der Munich-Re-Aktie legte in einer ersten Reaktion um fast zwei Prozent zu und erreichte den höchsten Stand seit dem Jahr 2001. Zuletzt notierte sie noch rund ein halbes Prozent im Plus./stw/mis