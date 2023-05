EQS-News: EQS Group AG gelingt guter Jahresauftakt 2023

EQS-News: EQS Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

EQS Group AG gelingt guter Jahresauftakt 2023



12.05.2023 / 08:00 CET/CEST

EQS Group AG gelingt guter Jahresauftakt 2023

Hinweisgeberrichtlinie in Deutschland auf der Zielgeraden

Umsatz wächst im 1. Quartal um 15 Prozent auf EUR 15,94 Mio.

Neu-ARR beläuft sich auf EUR 1,86 Mio. (Vorjahr EUR 1,81 Mio.)

271 SaaS-Neukunden (Vorjahr 216)

SaaS-Gesamtkundenzahl steigt auf 5.257

EBITDA steigt auf EUR 1,36 Mio. (Vorjahr 0,12 Mio.)

Inkrafttreten des Hinweisgeberschutzgesetzes in Deutschland steht in Kürze bevor

München – 12.05.2023

Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) ist gut in das neue Jahr gestartet. Der Konzern erzielte in den Monaten Januar bis März Umsatzerlöse in Höhe von EUR 15,94 Mio. (Vorjahr EUR 13,81 Mio.). Dies entspricht einem Zuwachs von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das EBITDA stieg auf EUR 1,36 Mio. (Vorjahr 0,12 Mio.). Das Konzernergebnis belief sich auf EUR -1,20 Mio. Das Ergebnis je Aktie betrug demnach EUR -0,12. Alle Kennzahlen beziehen sich auf fortgeführte Bereiche ohne das eingestellte Russland-Geschäft.

Für die Kennzahl Neu-ARR, die den vertraglich neu abgeschlossenen, jährlich wiederkehrenden Umsatz beziffert, errechnet sich ein Volumen von EUR 1,86 Mio. Die Anzahl an SaaS-Neukunden beträgt 271.

Das Umsatzwachstum ist auf die deutliche Zunahme beim Absatz von Compliance-Cloud-Produkten zurückzuführen. Für den Bereich Hinweisgebersysteme konnten 238 neue SaaS-Kunden gewonnen werden. Auf der Kostenseite sind die Gesamtaufwendungen unterproportional zu den Umsätzen gestiegen. Dieser Trend wird sich in den kommenden Quartalen nachhaltig fortsetzen und sich durch eine Erhöhung der Subskriptionserlöse mit Inkrafttreten der Gesetze zum Hinweisgeberschutz noch deutlich verstärken.

Im Segment Compliance konnte der Umsatz um 19 Prozent gesteigert werden. Im Segment Investor Relations blieb der Umsatz nahezu konstant. Die jährlich wiederkehrenden Erlöse weisen auf Konzernebene eine Quote von 88 Prozent auf.





Entwicklung der Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes

Das Gesetz zur verpflichtenden Einführung eines internen Meldekanals ist nun in 21 EU-Staaten in nationales Recht verankert worden, mit unterschiedlichen Umsetzungsfristen für Unternehmen in den kommenden Monaten. In Ländern, in denen das Gesetz zeitnah in Kraft treten wird, wie beispielsweise in Spanien (Juni), Italien (Juli) und Österreich (August), verzeichnen wir eine hohe Dynamik in der Leadgenerierung.

Der Vermittlungsausschuss des deutschen Bundesrates hat sich am Dienstag (09. Mai 2023) auf einen neuen Gesetzentwurf zum Hinweisgeberschutzgesetz verständigt. Vorangegangen war, dass das Gesetz in der Bundesratssitzung am 10. Februar 2023 nicht die erforderliche Zustimmung erhalten hatte und die Bundesregierung daraufhin Anfang April den Vermittlungsausschuss angerufen hat, der nun zügig eine Einigung erzielen konnte. Das Gesetz soll bereits einen Monat nach der Verkündung in Kraft treten und steht für die heutige Sitzung des Bundesrates auf der Tagesordnung.

Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group AG: "Wir freuen uns, dass Hinweisgeber in unserem Land nun endlich geschützt werden. Vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben es verdient, einen besonderen Vertrauensschutz zu genießen. Unternehmen profitieren zudem von der Etablierung eines effizienten Frühwarnsystems. Die Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes in unserem wichtigsten Markt Deutschland wird zu einer Vielzahl an neuen Vertragsabschlüssen führen und sich deutlich in steigenden Umsatz- und Ertragskennzahlen über die nächsten Quartale zeigen.“

Mit der EU-Richtlinie 2019/1937, welche die verpflichtende Einführung eines internen Meldekanals für Unternehmen vorschreibt, werden sich viele Gesellschaften in der Europäischen Union erstmals mit Compliance-Themen beschäftigen. Die EQS Group AG bereitet sich darauf seit mehr als zwei Jahren intensiv vor, um eine hohe Marktdurchdringung zu erreichen. In Deutschland könnte das Gesetz nun Mitte Juni 2023 in Kraft treten.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2023 plant der Vorstand mit einem Umsatzanstieg von 15 bis 20 Prozent auf dann EUR 71 Mio. bis EUR 74 Mio. Das EBITDA soll in der Spanne von EUR 9 Mio. bis EUR 11 Mio. liegen. Für die Kennzahl Neu-ARR, die den vertraglich abgeschlossenen, jährlich wiederkehrenden Umsatz beziffert, erwarten wir ein Volumen von EUR 9 Mio. bis EUR 12 Mio. Zudem sollen 2.000 bis 3.000 Neukunden gewonnen werden, die Mehrheit davon für den Produktbereich Hinweisgebersysteme.

Der Vorstand erläutert die Geschäftsergebnisse ab 11:00 Uhr (MESZ) in der heutigen Videokonferenz. Eine Einwahl ist nicht notwendig. Diese wird unter Q1 2023 Results (webcast-eqs.com) live im Internet übertragen. Fragen können über die Q&A-Funktion (Chat) vorab oder während der Übertragung gestellt werden.

Wichtige Kennzahlen (IFRS; in TEUR) Q1 2023 Q1 2022 +/- Umsatz* 15.944 13.807 15% Operative Aufwendungen* 15.115 14.406 5% EBITDA* 1.359 120 >100% Konzernergebnis* -1.200 -1.104 -9% Free Cashflow 3.090 1.510 >100% Bilanzsumme 188.026 189.373 -1% Liquide Mittel 11.385 10.655 7% Nettoverschuldung 25.991 28.433 -9% Eigenkapitalquote (%) 59 59 -

*Aus fortgeführten Geschäftsbereichen

Weitere Hinweise:

Die Zahlen für Q1 2023 sind untestiert.

Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und ESG.

Weltweit nutzen über 9.000 Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten.

Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, die Insiderlistenverwaltung und die Meldepflichten.

Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.

Darüber hinaus entwickelt die EQS Group Software für das Management von ESG-Daten (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung), die Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten von Unternehmen, sowie für eine regelkonforme Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit rund 600 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten.

