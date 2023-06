IRW-News: Skeena Resources Ltd. : Skeena erinnert die Aktionäre an die bevorstehende Jahreshauptversammlung

IRW-PRESS: Skeena Resources Ltd. : Skeena erinnert die Aktionäre an die bevorstehende Jahreshauptversammlung

Vancouver, British Columbia - 12. Juni 2023 - Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) (Skeena oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/) möchte seine Aktionäre an die Jahreshaupt- und Sonderversammlung des Unternehmens (die Versammlung) erinnern. Die Versammlung findet am 22. Juni 2023 um 10:00 AM PT (19:00 Uhr MESZ) in den Geschäftsräumen von Skeena, Suite 650, 1021 West Hastings Street, Vancouver, BC, statt.

Das Unternehmen möchte auch seine eingetragenen Aktionäre daran erinnern, ihre Stimmrechtsvollmachten für die Versammlung abzugeben. Die Vollmachten sollten rechtzeitig vor Ablauf der Frist für die Stimmrechtsvertretung, die am 20. Juni 2023 um 10:00 AM PT (19:00 Uhr MESZ) endet, abgegeben werden. Die Methoden der Stimmabgabe und der Stichtag für die Erstellung der Liste der Aktionäre, die auf der Versammlung abstimmen dürfen, sind im Management Information Circular (Informationsrundschreiben der Geschäftsleitung) von Skeena beschrieben, das bei www.sedar.com unter dem Emittentenprofil des Unternehmens verfügbar ist.

Das Board of Directors empfiehlt den Aktionären einstimmig, für alle Beschlüsse zu stimmen, die ihnen in Form einer Vollmacht vorgelegt werden. Aktionäre, die Fragen haben, können sich an die Laurel Hill Advisory Group unter 1-877-452-7184 (Nordamerika gebührenfrei), 1-416-304-0211 (Anrufe außerhalb Nordamerikas) oder per E-Mail an assistance@laurelhill.com wenden.

Klarstellung der Offenlegung in MD&A

Skeena möchte einen geringfügigen Fehler in der Management Discussion and Analysis (MD&A, Stellungnahme und Analyse durch die Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (die MD&A) korrigieren. Im Abschnitt Related Party Transactions (Transaktionen mit verbundenen Parteien) der MD&A wurde angegeben, dass eine Zahlung in Höhe von 1.000 CAD an Smythe LLP geleistet wurde, ein professionelles Dienstleistungsunternehmen, bei dem die Direktorin des Unternehmens, Suki Gill, Partnerin ist. Diese Zahlung erfolgte für ein sehr begrenztes steuerliches Engagement mit einem anderen Partner der Firma. Das Unternehmen ist nicht der Ansicht, dass diese Transaktion die Unabhängigkeit von Frau Gill in irgendeiner Weise beeinträchtigt hat. Um jedoch die Wahrung der Unabhängigkeit von Frau Gill zu gewährleisten, wurde die Rechnung für diese Dienstleistungen von Smythe LLP zurückgezogen und die Zahlung von Smythe LLP an das Unternehmen zurückerstattet.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte im September 2022 eine Machbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen Nettogegenwartswert (NPV) 5 % nach Steuern von 1,4 Mrd. CAD, einen IRR von 50 % und eine Amortisationszeit von 1 Jahr bei 1.700 USD/Unze Au und 19 USD/Unze Ag hervorhebt.

Im Namen des Board of Directors der Skeena Resources Limited,

Walter Coles

Executive Chairman

Randy Reichert

President & CEO

Kontaktinformation

Investorenanfragen: info@skeenaresources.com

Telefon Büro: +1 604 684 8725

Unternehmenswebsite: www.skeenaresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Personen

In Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ist Paul Geddes, P.Geo., Senior Vice President, Exploration & Resource Development, die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung der Explorationsaktivitäten auf seinen Projekten streng an die CIM Best Practices-Richtlinen.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige Leistung. Die Verwendung von Wörtern wie "antizipiert", "glaubt", "schlägt vor", "erwägt", "generiert", "zielt ab", "ist projiziert", "ist geplant", "erwägt", "schätzt", "erwartet", "wird erwartet", "potenziell" und ähnlichen Ausdrücken oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "werden", "könnten" oder "würden", können zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den hierin enthaltenen spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zu den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie, zur Verarbeitungskapazität der Mine, zur voraussichtlichen Lebensdauer der Mine, zu den wahrscheinlichen Reserven, zu den geschätzten Kapital- und Betriebskosten des Projekts, zu den laufenden Kosten, zu den Ergebnissen von Tests und Studien, zu den geplanten Umweltverträglichkeitsprüfungen, zu den zukünftigen Metallpreisen, zu Metallkonzentraten und zu zukünftigen Explorations- und Erschließungsarbeiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf wesentlichen Faktoren und/oder Annahmen, zu denen unter anderem die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Steuern, die Schätzung, der Zeitplan und der Umfang zukünftiger Explorations- und Erschließungs-, Kapital- und Betriebskosten gehören, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, der Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und die hierin und in der MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr, in der zuletzt eingereichten Interim MD&A und im Jahresinformationsblatt ("AIF") des Unternehmens vom 22. März 2023 dargelegten Annahmen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung in Bezug auf künftige Ereignisse oder Umstände zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen dar und basieren notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch keine Garantie für künftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen und unterliegen erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken und Unsicherheiten. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auswirken können, zählen unter anderem: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen und anderen behördlichen Genehmigungen; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Änderungen des Goldpreises und anderer wichtiger Variablen; Änderungen der Minenpläne und andere Faktoren, einschließlich Unfälle, Geräteausfälle, schlechtes Wetter und andere Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; Umweltrisiken und unvorhergesehene Rekultivierungskosten sowie andere Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr, in der zuletzt eingereichten Interim MD&A, im AIF vom 22. März 2023, dem Basisprospekt vom 31. Januar 2023, und in den anderen regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapier- und Regulierungsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten, die auf SEDAR unter www.sedar.com oder auf EDGAR unter www.sec.gov zur Verfügung stehen.

Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und/oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

