Original-Research: CENIT AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CENIT AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu CENIT AG Unternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.07.2023 Kursziel: 20,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann CENIT setzt Akquisitionskurs fort Die CENIT AG hat jüngst die erfolgreiche 100%-Übernahme der PI Informatik vermeldet. Hierdurch wird der Konzern die angestrebte Diversifikation des Geschäftsmodells weiter vorantreiben und sich insbesondere im hochprofitablen SAP-Geschäft verstärken, das sich im laufenden Geschäftsjahr erneut einer starken Nachfrage ausgesetzt sieht. Deal-Details: Der in Berlin ansässige IT-Dienstleister mit rund 30 Mitarbeitern hat sich primär auf die Bereiche SAP, Cloud-Infrastruktur und kundenspezifische Softwareentwicklung spezialisiert und wird künftig im SAP-Bereich des PLM-Segments der CENIT-Gruppe subsummiert. Wir gehen davon aus, dass sich der Umsatz der Gesellschaft auf einen niedrigen, mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich (MONe: 4,0 Mio. Euro p.a.) beläuft und die EBIT-Marge des Targets bei 10% liegt. Hinsichtlich des Kaufpreises halten wir einen Kaufpreis von 2,4 Mio. Euro für realistisch, was einem attraktiven EV/EBIT-Multiple von ca. 6,0 entspräche. Gewinnung von Talenten und Know-how ausschlaggebend für Akquisition: Nach Unternehmensangaben waren insbesondere die hohe Expertise im SAP- und Softwareentwicklungsbereich sowie die geografische Ergänzung ausschlaggebend für die Akquisition. Zudem gehen wir davon aus, dass die neu gewonnen IT-Experten auch den Absatz der CENIT-SAP-Produkte steigern und die Entwicklung neuer, skalierbarer CENIT-Software vorantreiben dürften. Ferner sollten die bestehenden Kundenbeziehungen zu diversen staatlichen Auftraggebern dazu beisteuern, die EIM-Lösungen CENITs vermehrt auch im öffentlichen Sektor abzusetzen. Dezentrale Steuerung der Konzerneinheiten: Analog der zuvor akquirierten Unternehmen soll auch die PI Informatik zukünftig als weitgehend unabhängige und dezentrale Einheit von den bisherigen Geschäftsführern fortgeführt werden. Hierdurch will CENIT einerseits eine niedrige Fluktuation und andererseits eine hohe Agilität der "kleinen" Organisationseinheit gewährleisten. Prognosen um Umsatz- und Ergebnisbeiträge der PI Informatik erhöht: Im Zuge der Übernahme erhöhen wir unsere Prognosen um die voraussichtlichen Umsatz- und Ergebnisbeiträge des Targets, wobei wir eine Konsolidierung ab 1.7.2023 unterstellen. Darüber hinaus erwarten wir in den nächsten Monaten weitere ergänzende Übernahmen, die u.E. insbesondere in den Bereichen Digital Business Services und SAP Solutions vorgenommen werden dürften. Fazit: Mit der Akquisition setzt CENIT seine M&A-Strategie konsequent fort. Insgesamt erachten wir die Übernahme aufgrund des attraktiven Kaufpreises und der strategischen Perspektiven für gelungen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 20,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27315.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °