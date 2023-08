DOW JONES - Vom Gewinner zum Verlierer und zurück?

Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 35.281,40 $ (NYSE)

Was die Aktienmärkte angeht, leben wir in spannenden Zeiten. So konnte man in den vergangenen Monaten immer wieder über Diskrepanzen zwischen den einzelnen Aktienindizes staunen, wobei sich vor allen Dingen der Deutsche Aktienindex mit seiner zeitweisen Outperformance in den Vordergrund stellte. Aber auch im US-Aktienmarkt war in diesem Jahr einiges los. Dazu gehört auch die Tatsache, dass der einstige Outperformer, der Dow-Jones-Index, zum Verlierer wurde. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate rentierte dieser 5,83 % und wurde zuletzt vom S&P500-Index überholt.

Für den aktiven Trader ist eine solche Entwicklung weniger problematisch, immerhin agiert er kurzfristiger und kann dabei auch einen Hebel einsetzen. So kann man auch aus kleinen Bewegungen starke Gewinne herausschneiden. Harald Weygand ist das Mitte Juli in unserem Trademate-Depot sehr gut gelungen. Kurz vor dem entscheidenden Ausbruch wurde eine Longposition eröffnet, um sie nahe des bisherigen Hochs zu verkaufen. Ein gelungener Trade, der für ein Plus von über 2 % im Konto sorgte und das in so kurzer Zeit.

Es könnte besser laufen!

Kommen wir jetzt jedoch zurück zum Dow-Jones-Index und den aktuellen Chancen und Risiken. Hier ist vor allen Dingen kurzfristig weiterhin Vorsicht geboten. Die letzten drei Versuche, Druck auf das Jahreshoch auszuüben, sind misslungen. Es besteht die Gefahr eines kurzfristigen Pullbacks in Richtung 34.500 Punkte.

Mittelfristig ist der Index aber immer noch bullisch unterwegs. Das würde sich ändern, wenn der alte Ausbruchsbereich um 34.500 Punkte nachhaltig unterschritten wird. Dann droht auf der Oberseite ein Fehlausbruch, was gerne zu einem Test der anderen Seite führt. Für den Dow Jones könnte dies weitere Abgaben in Richtung 33.000 Punkte und tiefer bedeuten.

Fazit: Auf mittelfristiger Ebene sind die Bullen nicht chancenlos, haben kurzfristig aber ihre Probleme. Prozyklisch wäre zum aktuellen Zeitpunkt erst oberhalb von 35.700 Punkten der Ausbruch aus der Range unterhalb von 34.500 Punkten bestätigt. Um einen solchen Ausbruch zu lancieren, haben die Bullen noch preistechnischen Spielraum bis in den Bereich von ca. 34.300 Punkte. Erst wenn dieser Bereich nicht genutzt wird, könnte es auch mittelfristig wieder ungemütlich werden.

