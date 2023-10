IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: "Revolutionäre Exosomen: Eine neue Hoffnung für die Behandlung von Rückenmarksverletzungen"

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: "Revolutionäre Exosomen: Eine neue Hoffnung für die Behandlung von Rückenmarksverletzungen"

NurExone ist ein Startup-Unternehmen, das von Experten der Universität Tel Aviv und des Technion in Israel gegründet wurde. Ihr Fokus liegt auf der Heilung und Wiederherstellung von Nerven im Rückenmark, insbesondere bei Indikationen des Zentralen Nervensystems wie Rückenmarksverletzungen. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seitdem bedeutende Fortschritte gemacht. Wir sprachen mit Dr. Lior Shaltiel CEO von NurExone Biologic. (Teil 2 des Interviews von vier Teilen):

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72325/NurExone_201023.001.jpeg

Was macht Exosome so geeignet für die Behandlung von Rückenmarksverletzungen?

Exosomen sind vielseitig einsetzbar, aber NurExone hat sich aus sieben Gründen für die Anwendung bei Rückenmarksverletzungen entschieden. Erstens aufgrund der hohen Zahl von Rückenmarksverletzungen in den USA. Zweitens, weil ihre Exosomen gezielt auf Neuronen abzielen, was auf ihrer Quelle, den mesenchymalen Stammzellen aus dem Knochenmark, basiert. Diese Exosomen haben eine starke Affinität zu Neuronen, können in den Bereich der Verletzung eindringen und die Regeneration fördern. Dies ermöglicht eine präzise Lieferung und Reparatur in einem spezifischen Bereich des Rückenmarks.

Wie ist die Studienlage zur Regeneration von Rückenmarksverletzungen?

Die Herausforderung der Regeneration von Neuronen, insbesondere bei Rückenmarksverletzungen, ist seit langem ein Ziel der Wissenschaft. Es gibt verschiedene Ansätze zur Bewältigung dieser Herausforderung. Die Verwendung von Zellen hat Vor- und Nachteile, darunter hohe Kosten und die Notwendigkeit individueller Anpassung. Eine andere Methode ist die elektrische Stimulation, die zwar einige Ergebnisse zeigt, aber ebenfalls teuer und invasiv ist. Ein vielversprechenderer Ansatz besteht darin, sich auf extrazelluläre Vesikel (EVs) zu konzentrieren, die von Zellen abgesondert werden, da sie das eigentliche Produkt für die Regeneration darstellen und vielversprechende Ergebnisse zeigen.

NurExone Biologic bemüht sich um die Zulassung durch die US Food and Drug Administration (FDA) - den Goldstandard unter den Zulassungen. Wie ist hier der Status quo?

Das Unternehmen strebt die Zulassung und Genehmigung für sein Medikament sowohl von der FDA für den US-Markt als auch von der EMA für den europäischen Markt an. Es betont die Bedeutung einer direkten Kommunikation mit der FDA und hat bereits erfolgreich interaktive Meetings mit der Behörde durchgeführt, um Rat und Richtlinien zu erhalten. Derzeit hat das Unternehmen einen Antrag für eine Voruntersuchung gestellt, um seine Produkteigenschaften, präklinischen Daten und Pläne für klinische Studien zu präsentieren, um die Zulassung vorzubereiten. Die erhaltenen Informationen werden in die Produktentwicklung einbezogen.

Was sind die Geschäftsbereiche von NurExone Biologic?

NurExone ist derzeit auf die Neurologie spezialisiert und konzentriert sich auf die Entwicklung von Produkten für neurologische Erkrankungen, insbesondere akute Rückenmarksverletzungen. Das Unternehmen sieht jedoch auch Potenzial in anderen Indikationen wie traumatischen Hirnverletzungen und Schlaganfall. Es plant, in Zukunft Partnerschaften für die Entwicklung von Produkten in Bereichen wie Dermatologie, Ophthalmologie und Onkologie einzugehen, aber dies wird voraussichtlich in den nächsten ein bis zwei Jahren geschehen.

Dieses Interview ist der zweite Teil aus einem 4-teiligen Interviews.

Teil 1: https://small-microcap.eu/nurexone-biologic-die-zukunft-der-behandlung-von-rueckenmarksverletzungen/

Teil 3 und Teil 4 werden in den kommenden 2 Wochen veröffentlicht.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada

