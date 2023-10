EQS-News: Compliance in Krisenjahren: ECEC 2023 ganz im Zeichen der Herausforderungen der Zukunft

EQS-News: EQS Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Compliance in Krisenjahren: ECEC 2023 ganz im Zeichen der Herausforderungen der Zukunft



Compliance in Krisenjahren: ECEC 2023 ganz im Zeichen der Herausforderungen der Zukunft Über 6000 Teilnehmende aus fast 150 Ländern beim größten Treffen der Compliance-Community live dabei

Mehr als 30 internationale Experten diskutierten Herausforderungen durch Krisen und KI

Whistleblowerin McDermott: Toxisches Arbeitsumfeld in Sellafield auch für die Allgemeinheit gefährlich

Rekordbeteiligung beim ECEC Award: ABN Amro ausgezeichnet Ganz nah am Puls der Zeit war die virtuelle European Compliance and Ethics Conference (ECEC 2023), zu der die EQS Group, der international führende RegTech-Anbieter für Compliance, bereits zum vierten Mal eingeladen hat. Mehr als 6000 Teilnehmende aus fast 150 Ländern waren bei dem Branchentreffen zugeschaltet, um über die Zukunft der Compliance in einem herausfordernden Umfeld mit weltweiten Krisen und neuen Technologien zu sprechen. Mit aufschlussreichen Vorträgen von mehr als 30 Vordenkern und Experten unterstrich die Veranstaltung das Engagement der EQS Group, den globalen Dialog zu fördern und die Zukunft der Compliance zu gestalten, insbesondere in einer sich ständig weiterentwickelnden Welt. Der Gastgeber der Konferenz, Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group AG, legte in seiner Eröffnungsrede gleich den Finger in die Wunde: „Glaubwürdigkeit war noch nie so wichtig wie in der heutigen Zeit, gleichzeitig zeigen aber Umfragen, dass das weltweite Vertrauen in die Wirtschaft nur bei 62 Prozent liegt – deshalb müssen wir uns alle für die richtigen Werte und eine gesunde und transparente Unternehmenskultur einsetzen. Nur so können wir die Herausforderungen von morgen meistern.“ „Wir müssen uns alle für eine gesunde Unternehmenskultur einsetzen“ „Wie können die Unternehmenswerte in der Krise bewahrt werden?“ Diese Frage stand im Mittelpunkt zahlreicher Vorträge. Neben einer offenen und transparenten Kommunikation empfahl Sven Clodius, Partner Assurance, Investigations & Compliance bei Ernst & Young, den Unternehmen daher, ihre Risikostrategie neu zu bewerten und die begrenzten Ressourcen neu zu ordnen: "Wenn die größten Compliance-Risiken identifiziert sind, können die Vorschriften systematisch umgesetzt werden.” Ethik-Unternehmensberaterin Dr. Bettina Palazzo betonte im Gespräch mit Richard Bistrong, einem international anerkannten Antikorruptions-Berater, wie wichtig der Austausch mit den Mitarbeitenden ist. Ihr Fazit: „Regeln ohne Beziehungen führen zur Rebellion.“ Gute Unternehmensführung ist ein wichtiger Wettbewerbsfaktor Jeder fünfte Compliance-Beauftragte befürchtet, dass seine Funktion durch künstliche Intelligenz (KI) ersetzt werden könnte. Das ist das spannende Ergebnis einer Umfrage, die die EQS Group bereits im Vorfeld der ECEC durchgeführt hatte. Die überwiegende Mehrheit der Konferenzteilnehmenden sah jedoch die positiven Aspekte bei einem verantwortungsvollen Umgang mit der neuen Technologie. "Mit einem kompetenten Compliance-Team können Unternehmen die mächtigen Innovationen nutzen, um die Ethik in der Organisation zu fördern - und sich so einen Wettbewerbsvorteil verschaffen”, erklärte Anne Vogdt, Head of Compliance & Data Protection bei FREENOW. Alison McDermott: Giftmüll und ein toxisches Arbeitsumfeld sind eine gefährliche Kombination Emotionaler Höhepunkt der 26 Sessions mit mehr als 30 international anerkannten Compliance-Expertinnen und -Experten auf der ECEC 2023 war der Auftritt von Whistleblowerin Alison McDermott, deren Fall in den letzten zwei Jahren in Großbritannien für Schlagzeilen gesorgt hatte. Die Personalberaterin schilderte in einem bewegenden Gespräch mit der Journalistin Katy Diggory ihren Prozess-Marathon und die Repressalien, die sie erlitten, hat, nachdem sie 2018 im Kernkraftwerk Sellafield Mobbing, sexuelle Belästigung, Homophobie und Rassismus angeprangert hatte. „Ein toxisches Arbeitsumfeld in Verbindung mit Giftmüll ist eine Kombination, die auch für die Allgemeinheit extrem gefährlich werden kann“, erklärte McDermott ihre Beweggründe, trotz aller Widerstände nicht zu schweigen. Rekordbeteiligung beim ECEC Award: Auszeichnung geht an ABN Amro Krönender Abschluss der Compliance-Konferenz war auch in diesem Jahr die Verleihung des ECEC Award. 25 Unternehmen und Organisationen bewarben sich um die Auszeichnung für herausragende Compliance-Projekte – so viele wie nie zuvor. „Diese Rekordbeteiligung ist überwältigend. Sie zeigt den hohen Stellenwert, den diese Auszeichnung bereits im vierten Jahr in der Branche hat. Glückwunsch an die Finalisten!“, freute sich Marcus Sultzer, Mitglied des Vorstands der EQS Group, der den Sieger ABN Amro auszeichnete. Die niederländische Bank setzte sich mit ihrem Projekt „Dilemma on X-Day“, das die Mitarbeitenden bei Entscheidungen auf interaktive Weise miteinbezieht, im Live-Voting knapp gegen Iberdrola und Vodafone durch. Die ECEC findet auch im kommenden Jahr wieder statt. Sie haben bereits jetzt die Möglichkeit, sich unter www.ecec-community.com für ein Ticket vorzumerken. Dort finden Sie in Kürze auch die Aufzeichnungen der ECEC 2023. Pressekontakt: Christian Doll

