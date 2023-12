EQS-WpÜG: Befreiung / Zielgesellschaft: InVision Aktiengesellschaft; Bieter: Acme 42 GmbH

EQS-WpÜG: Acme 42 GmbH / Befreiung

Befreiung / Zielgesellschaft: InVision Aktiengesellschaft; Bieter: Acme 42 GmbH



07.12.2023

Acme 42 GmbH Düsseldorf Hinweisbekanntmachung der Veröffentlichung des Bescheids der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 14. November 2023 über die Befreiung gemäß § 37 Abs. 1 Var. 1 von den Verpflichtungen gemäß § 35 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 WpÜG in Bezug auf die InVision Aktiengesellschaft, Düsseldorf (ISIN DE0005859698) Mit Bescheid vom 14. November 2023 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (nachfolgend auch „BaFin“) auf entsprechenden Antrag der Acme 42 GmbH mit Sitz in Düsseldorf, Geschäftsanschrift: Leo-Statz-Str. 27 in 40474 Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter Handelsregisternummer HRB 102347, diese für den Fall der Kontrollerlangung im Sinne des § 29 Abs. 2 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz („WpÜG“) an der InVision Aktiengesellschaft, Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 44338, von der Verpflichtung gemäß § 35 Abs. 1 Satz 1 WpÜG, die Kontrollerlangung zu veröffentlichen, sowie von den Verpflichtungen nach § 35 Abs. 2 Satz 1 WpÜG, der BaFin eine Angebotsunterlage zu übermitteln, und nach § 35 Abs. 2 Satz 1 WpÜG in Verbindung mit § 14 Abs. 2 Satz 1 WpÜG, ein Pflichtangebot zu veröffentlichen, befreit. Der Tenor und die wesentlichen Gründe des Befreiungsbescheids sind im Internet unter der Adresse https://www.acme-42.de/ abrufbar. Düsseldorf, den 7. Dezember 2023 Acme 42 GmbH



