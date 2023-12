S&P 500® - Ein ganz besonderes Signal

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

In der damaligen Ausgabe des „HSBC Daily Trading“ haben wir allen positiven Schnittmustern des Trendfolgers seit Mitte der 1960er-Jahre auf den Zahn gefühlt. Zwölf Monate nach dem entsprechenden Signal notieren die amerikanischen Standardwerte im Durchschnitt um gut 12 % höher – und das bei einer überzeugenden Trefferquote von 88 %. Wenn Anlegerinnen und Anleger eine Performance wie im historischen Mittel annehmen, dann liefert das besondere MACD-Signal eine zusätzliche Bestätigung für das zuvor angeführte Kursziel von 5.100 Punkten. Neben der Analyse des Trendfolgers lohnt noch ein Blick auf den RSI. In Bullenmärkten fällt der Oszillator selten in seine untere Extremzone zurück. Vielmehr dreht der Indikator oftmals bereits bei einem Wert von rund 45. Der S&P 500® dient als Lehrbuchbeispiel für dieses Verhaltensmuster, denn seit 2009 haben die US-Standardwerte insgesamt 8-Mal auf diesem Level gedreht. Auch zuletzt! Der Oszillator bestätigt damit den zugrundeliegenden Basisaufwärtstrend sowie die o. g. Schlüsselbastion. Vor diesem Hintergrund sollten Anlegerinnen und Anleger den RSI im neuen Jahr im Auge behalten. Ein Bruch der 45er-Marke im Verlauf des Oszillators dient als Frühwarnsystem vor einem drohenden Ende des Haussetrends der letzten Dekade im eigentlichen Chartverlauf (Fortsetzung morgen).

S&P 500® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.