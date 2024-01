EQS-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Vorläufiger Konzernumsatz bei 327,6 Mio. EUR

EQS-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Vorläufiger Konzernumsatz bei 327,6 Mio. EUR



09.01.2024 / 14:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bijou Brigitte: Vorläufiger Konzernumsatz bei 327,6 Mio. EUR Hamburg, 09. Januar 2024 – Vorläufigen Zahlen zufolge hat der Bijou Brigitte-Konzern die positive Umsatzentwicklung auch im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres fortgesetzt und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz in Höhe von 327,6 Mio. EUR. Diese Umsatzsteigerung von 21,1 Mio. EUR entspricht einem Anstieg um 6,9 % gegenüber dem Vorjahr (2022: 306,5 Mio. EUR) und liegt damit innerhalb der Prognosespanne von 320 bis 340 Mio. EUR. Mit diesem Jahresumsatz liegt der Konzern gegenüber 2019 bei einem um 145 Standorte reduzierten Filialnetz nur 1,9 % unter dem Umsatz des Vor-Corona-Jahres. In einem Umfeld, das von vielen Unsicherheiten und einer eingetrübten Konsumstimmung geprägt war, ist es Bijou Brigitte gelungen, das Jahr 2023 mit einem erfolgreichen Weihnachtsgeschäft abzuschließen. Im Berichtsjahr wurden weniger neue Ladenlokale gefunden, die den hohen Standortanforderungen entsprachen. Das Filialnetz per 31. Dezember 2023 umfasste 897 Filialen (31. Dezember 2022: 902 Filialen). Weiterführende Informationen zum Konzernergebnis und der Dividendenvorschlag werden voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte veröffentlicht. Ansprechpartnerin für Rückfragen: Evelyn Elsholz Investor Relations/Wirtschaftspresse Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 – 3250 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com



Ende der Insiderinformation

09.01.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com