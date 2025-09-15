EQS-Adhoc: KAP AG: AUFSICHTSRAT BESTELLT RALPH RUMBERG NEU IN DEN VORSTAND

EQS-Ad-hoc: KAP AG / Schlagwort(e): Personalie

KAP AG: AUFSICHTSRAT BESTELLT RALPH RUMBERG NEU IN DEN VORSTAND



15.09.2025 / 13:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





KAP AG: AUFSICHTSRAT BESTELLT RALPH RUMBERG NEU IN DEN VORSTAND

Fulda, 15. September 2025 – Der Aufsichtsrat der KAP AG („KAP“), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), hat heute Herrn Ralph Rumberg für zwölf Monate als Chief Transformation Officer (CTO) in den Vorstand der Gesellschaft bestellt. Herr Rumberg ist ein ausgewiesener Transformations-Experte. In seiner Funktion als CTO soll er vor allem die Verbesserung der operativen Performance der Gesellschaften beschleunigen und ein nachhaltig profitables Zukunftskonzept für die KAP AG erarbeiten.

Der Vorstand

Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations:

Kai Knitter

Head of Investor Relations & Corporate Communications

investorrelations@kap.de

+49 661 103 327

Ende der Insiderinformation

15.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: KAP AG Edelzeller Straße 44 36043 Fulda Deutschland Telefon: 06611030 Fax: 0661103830 E-Mail: office@kap.de Internet: www.kap.de ISIN: DE0006208408 WKN: 620840 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2196996

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2196996 15.09.2025 CET/CEST