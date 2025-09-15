EQS-Adhoc: KAP AG: AUFSICHTSRAT BESTELLT RALPH RUMBERG NEU IN DEN VORSTAND
KAP AG: AUFSICHTSRAT BESTELLT RALPH RUMBERG NEU IN DEN VORSTAND
15.09.2025 / 13:36 CET/CEST
Fulda, 15. September 2025 – Der Aufsichtsrat der KAP AG („KAP“), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), hat heute Herrn Ralph Rumberg für zwölf Monate als Chief Transformation Officer (CTO) in den Vorstand der Gesellschaft bestellt. Herr Rumberg ist ein ausgewiesener Transformations-Experte. In seiner Funktion als CTO soll er vor allem die Verbesserung der operativen Performance der Gesellschaften beschleunigen und ein nachhaltig profitables Zukunftskonzept für die KAP AG erarbeiten.
