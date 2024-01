Original-Research: CENIT AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CENIT AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu CENIT AG Unternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.01.2024 Kursziel: 21,00 Euro (zuvor: 20,00 Euro) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann CENIT startet 2024 mit Add-on-Akquisition im DS-Geschäft Die CENIT AG hat jüngst die Akquisition des Dassault-Partners CCE b:digital verkündet. CCE - Dassault-Partner mit Mittelstandsfokus: Die CCE ist ein bei Osnabrück ansässiger Dassault-Partner, der sich seit 1996 auf die ganzheitliche Beratung sowie Software-Migration im CAD- und PLM-Bereich spezialisiert hat. Das Unternehmen betreut rund 500 Kunden aus der DACH-Region (z.B. CLAASEN, Miele), die aus dem Maschinen- und Werkzeugbau, dem Fahrzeugbau, der Hightech-Industrie und anderen fertigungsintensiven Branchen stammen. Finanzielle Details des Deals wurden wie üblich aufgrund des mittelständischen Charakters nicht veröffentlicht. Wir gehen davon aus, dass der Umsatz des Targets bei rd. 5 Mio. Euro liegt und dieses eine EBIT-Marge von 10% erzielt. Weiter sind wir davon überzeugt, dass die CENIT-Gruppe, die vom Altgesellschafter und Gründer aktiv angesprochen wurde, aufgrund ihres Komplettpakets und nicht alleinig durch einen hohen Kaufpreis überzeugen konnte. Daher halten wir ein EBIT-Multiple von 5x für realistisch, wodurch sich der Kaufpreis auf ca. 2,5 Mio. Euro belaufen dürfte. Fokus dürfte auf umsatzseitigen Synergien liegen: Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen verfolgt CENIT eine dezentrale Unternehmensstruktur, in der die Targets weitestgehend unabhängig durch das bestehende Management geführt werden und so ihre Agilität und Flexibilität wahren. Obwohl die CCE durch CENITS Platin-Partner-Konditionen leichte Kostenvorteile beim Lizenzeinkauf erfahren sollte, dürften u.E. erneut umsatzseitige Synergien durch sich ergänzende Leistungsangebote im Vordergrund stehen. So könnte beispielsweise der Vertrieb der einzigarten SAP-Dassault-Verbindungslösung des Konzerns an CCE-Kunden zusätzliches Cross Selling-Potenzial bieten. M&A-Kasse gefüllt: Nachdem CENIT im letzten Geschäftsjahr drei Übernahmen vollzogen hat, erwarten wir auch 2024 mindestens drei M&A-Transaktionen. Auch nach der CCE-Übernahme sollte das Unternehmen u.E. weiter über einen üppigen Kassenbestand von 25 bis 30 Mio. Euro verfügen. Zudem fällt das Q1 traditionell aufgrund der hohen Vorauszahlungen für die Dassault-Software cashflow-seitig äußerst stark aus, sodass sich die Liquidität in den nächsten Monaten nochmals deutlich erhöhen dürfte. FY-Guidance dürfte erreicht worden sein: Während viele IT-Dienstleister 2023 Gewinnwarnungen aussprachen, gehen wir unverändert davon aus, dass CENIT seine Guidance (Umsatz: rd. 180 Mio. Euro; EBIT: rd. 9,5 Mio. Euro) umsatz- und ergebnisseitig leicht übertroffen bzw. erfüllt hat. Für 2024 erwarten wir ohne weitere Akquisitionen einen Umsatz von 201,2 Mio. Euro (+9,5% yoy) sowie eine Margenausweitung um 120 BP von 5,2% auf 6,4%, was ein FY-EBIT von 12,9 Mio. Euro impliziert. Fazit: CENIT setzt seine M&A-Strategie mit der jüngsten Transaktion planmäßig fort und dürfte dabei u.E. rd. 2,5 Mio. Euro zu Renditen oberhalb der Kapitalkosten eingesetzt haben. Zugleich sollte das Management seine kompromisslose Haltung, bei Übernahmen preis-sensitiv zu agieren und Overpay-Risiken auszuschließen, beibehalten haben. Der Aktienkurs bildet die u.E. wertschöpfenden M&A-Aktivitäten sowie die seit 2022 beschleunigte organische Umsatzentwicklung und Margenausweitung derweil weiter nicht ab. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und erhöhen unser Kursziel von 20,00 auf 21,00 Euro. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28667.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °