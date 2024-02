CompuGroup Medical - Trendwende gewinnt an Konturen

Die letzten Jahre befand sich die Compugroup-Aktie in schwierigem Fahrwasser. Aktuell bietet sich die Chance, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, denn auf Basis der wichtigen Haltezone bei rund 35 EUR – verstärkt durch zwei verschiedene Fibonacci-Retracements (37,17/34,46 EUR) – versucht der Titel aktuell eine untere Umkehr in Form eines Doppelbodens auszuprägen (siehe Chart). Das rechte Tief der vermeintlichen Trendwende bildet dabei für sich genommen eine kleine Bodenbildung. Aus deren Höhe ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von knapp 6 EUR. Die generellen Trendwendeambitionen des Papiers werden durch eine mehrjährige positive Divergenz seitens des RSI unterstrichen. Gleichzeitig notiert der MACD im Monatsbereich historisch niedrig und hat dabei zudem zuletzt auf seiner Signallinie aufgesetzt. Um die untere Umkehr nicht zu gefährden, sollte die Compugroup-Aktie die jüngste Aufwärtskurslücke bei 37,32/36,32 EUR in Zukunft nicht mehr schließen. Für den ganz großen Befreiungsschlag, sprich den Abschluss des diskutierten Doppelbodens, bedarf es indes eines Spurts über das 2023er-Hoch bei 52,05 EUR.

CompuGroup Medical (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart CompuGroup Medical

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.