Interroll Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Solides Ergebnis in einem schwierigen Jahr



15.03.2024 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



EBIT-Marge 15.1% (Vorjahr 15.8%)

Freier Cashflow von CHF 91.1 Mio.

Auftragseingang CHF 519.7 Mio., -3.9% in Lokalwährungen

Umsatz CHF 556.3 Mio., -11.7% in Lokalwährungen

Stabile Dividende von CHF 32.00 pro Aktie vorgeschlagen Sant'Antonino, Schweiz, 15. März 2024. Trotz schwieriger Marktbedingungen erzielte Interroll im Jahr 2023 gute Profitabilitätsmargen. Der Umsatz sank auf CHF 556.3 Mio. (-16.3% gegenüber dem Vorjahr, -11.7% in Lokalwährungen). Der Auftragseingang belief sich auf CHF 519.7 Mio. (-9.2% gegenüber dem Vorjahr, -3.9% in Lokalwährungen). Das Ergebnis sank auf CHF 66.3 Millionen (Vorjahr: CHF 82.8 Millionen). Die Ergebnismarge betrug 11.9% (Vorjahr: 12.5%). Im Jahr 2023 waren wir mit einem besonders schwierigen Marktumfeld konfrontiert. Obwohl wir eine Marktabschwächung erlebten, konnten wir unsere Marktposition erfolgreich verteidigen, neue Kunden gewinnen und gute Rentabilitätsmargen erzielen. Die Währungsschwankungen wirkten sich erneut negativ auf den Auftragseingang und den Umsatz aus. Der negative Effekt auf den Auftragseingang betrug -5.3% (Vorjahr: -3.1%) und auf den Umsatz -4.6% (Vorjahr: -4.2%). Entwicklung der Produktgruppe

Der konsolidierte Umsatz für Rollers betrug CHF 99.1 Mio. (Vorjahr: CHF 126.5 Mio.). Der konsolidierte Auftragseingang sank um -14.9% auf CHF 94.4 Mio. (Vorjahr: CHF 110.9 Mio.). Der konsolidierte Umsatz der Produktgruppe Drives belief sich auf CHF 171.2 Mio. (Vorjahr: CHF 211.8 Mio.). Der konsolidierte Auftragseingang verringerte sich um –10.7% auf CHF 161.7 Mio. gegenüber CHF 181.1 Mio. im Vorjahr. Die Produktgruppe Conveyors & Sorters erzielte einen konsolidierten Umsatz von CHF 246.5 Mio. gegenüber CHF 263.5 Mio. im Vorjahr. Der Auftragseingang lag mit CHF 211.7 Mio. um -8.6% unter dem Vorjahr (CHF 231.7 Mio.). Die Produktgruppe Pallet Handling erlitt einen Umsatzrückgang, verzeichnete aber einen Anstieg des Auftragseingangs. Der konsolidierte Umsatz sank um -36.9% auf CHF 39.5 Mio. (Vorjahr: CHF 62.6 Mio.) und der konsolidierte Auftragseingang stieg um 6.1% auf CHF 51.9 Mio. (Vorjahr: CHF 48.9 Mio.). Heterogene Entwicklung in den Regionen

Der Nettoumsatz in EMEA betrug CHF 289.7 Mio. und lag damit 24.3% unter dem Vorjahreswert (CHF 382.9 Mio.). Der Auftragseingang verringerte sich gegenüber dem Vorjahr (CHF 331.1 Mio.) um 15.0% auf CHF 281.5 Mio. EMEA litt am stärksten unter der schwächeren Nachfrage, ist aber mit einem Anteil von 52% am Gesamtumsatz weiterhin die wichtigste Region für Interroll. Der Umsatz in Nord- und Südamerika lag mit CHF 192.1 Mio. um 13.3 % unter dem Vorjahreswert (CHF 221.6 Mio.). Der Auftragseingang sank um 2.0% auf CHF 177.3 Mio. (Vorjahr: CHF 181.0 Mio.). In der Region Asien-Pazifik wuchs der Umsatz von Interroll um 24.4% auf CHF 74.5 Mio. (Vorjahr: CHF 59.9 Mio.). Der Auftragseingang stieg um 0.7% auf CHF 60.9 Mio. (Vorjahr: CHF 60.5 Mio.). Die Region entwickelte sich sehr heterogen, wobei China unter einem starken Rückgang von Auftragseingang (-25.3%) und Umsatz (-24.8%) litt, während die übrige Region Asien-Pazifik den Auftragseingang um 20.5% und den Umsatz um 66.1% steigerte. Die Fakturierung eines im Dezember 2021 erhalten Grossprojekts in Südkorea (Pressemitteilung vom 20. Dezember 2021) trug wesentlich zum Wachstum bei. Gute Rentabilitätsmargen in einem anspruchsvollen Marktumfeld

Das Ergebnis vor Zinsen. Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank auf CHF 106.3 Mio. (Vorjahr: CHF 129.3 Mio.). Die erzielte EBITDA-Marge betrug 19.1% (Vorjahr: 19.5%). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf CHF 83.9 Mio. (Vorjahr: CHF 105.2 Mio.). Die EBIT-Marge betrug 15.1% (Vorjahr: 15.8%). Das Ergebnis sank auf CHF 66.3 Mio. (Vorjahr: CHF 82.8 Mio.) und die Ergebnismarge betrug 11.9% (Vorjahr: 12.5%). Solide Bilanz- und Cashflow-Entwicklung

Die Bilanzsumme belief sich per 31. Dezember 2023 auf CHF 13.2 Mio. (Vorjahr: CHF 71.4 Mio.) aufgrund des starken Abbaus des Nettoumlaufvermögens. Die Bruttoinvestitionen beliefen sich auf CHF 25.1 Millionen (Vorjahr: CHF 32.5 Millionen). Darin enthalten sind laufende Erneuerungsinvestitionen in unsere Produktionsanlagen, Erweiterungen unseres SAP-Systems und die Aktivierung von Leasingverträgen nach IFRS 16. Aufgrund von Verzögerungen werden einige für 2023 geplante Investitionen erst 2024 oder 2025 getätigt, was zu einem höheren operativen Cashflow und geringeren Bruttoinvestitionen führte. Der freie Cashflow erreichte im Berichtsjahr einen neuen Rekordwert von CHF 91.1 Mio. (Vorjahr: CHF 49.2 Mio.). Innovation mit Kundennutzen

Mit der Lancierung der neuen High Performance Conveyor Platform (HPP) investierte Interroll auch im Berichtsjahr in die Zukunft. Als modulare Lösung konzipiert, erfüllt die HPP die anspruchsvollen Anforderungen von Kurier-, Express- und Paketdienstleistern (KEP). Darüber hinaus haben wir uns mit zwei führenden Unternehmen der autonomen mobilen Robotik (AMR) zusammengetan und unser (AMR) Top-Modul auf der Basis unserer Leichtgut-Fördererplattform (LCP) auf den Markt gebracht. Dies unterstreicht die Fähigkeit von Interroll, seine bewährten Lösungen erfolgreich in neuen Branchen wie der Robotik einzuführen, die in einer Vielzahl von Segmenten, darunter auch der Logistik, Anwendung finden. Aktienkursentwicklung und Dividendenvorschlag

Mit einem Schlusskurs von CHF 2'670.00 am 29. Dezember 2023 lag die Interroll Aktie 13.6% über dem Jahresendkurs 2022 (CHF 2'350.00). Damit entwickelte sich Interroll deutlich besser als die Schweizer Indizes. Die Marktkapitalisierung der Gruppe überstieg CHF 2.2 Milliarden. Aufgrund der sehr starken Bilanz wird der Generalversammlung am 3. Mai 2024 eine stabile Dividende von CHF 32.00 pro Aktie (Vorjahr: CHF 32.00) vorgeschlagen. Ausblick 2024

Wir gehen davon aus, dass die Talsohle des Abschwungs erreicht ist. Wir können nicht genau vorhersagen, wann sich der Markt erholen wird, aber wir sehen positive Anzeichen in der Branche. Darüber hinaus erwarten wir eine allgemeine Verbesserung der Marktbedingungen, da der Inflationsdruck in vielen unserer Märkte nachlässt und daher im Laufe dieses Jahres mit Zinssenkungen zu rechnen ist. Ferner gehen wir davon aus, dass die Nachfrage nach Automatisierung im Materialfluss aufgrund des Arbeitskräftemangels weiter steigen wird. Diese Faktoren werden die gesamtwirtschaftliche Aktivität und damit die Nachfrage nach unseren Lösungen fördern. "Wir verfügen über das richtige Produkt- und Lösungsportfolio, und mit den im vergangenen Oktober angekündigten Veränderungen in der Organisation (CTO/COO), ist unsere langfristige Strategie noch stärker auf unsere Kunden ausgerichtet. Wir werden auch in Zukunft unsere bewährten Technologien und unser innovatives Know-how mit unserer konsequenten Kundenorientierung verbinden. Mit unserem Produktportfolio, unserer internationalen Präsenz, unserer Preissetzungsmacht und unseren atmenden Produktionsstätten sind wir ideal positioniert, um das zukünftige Wachstum maximal auszuschöpfen. All diese Stärken sind vorhanden um unseren Vorsprung auszubauen wenn die Nachfrage in unseren Märkten zurückkehrt", sagt Ingo Steinkrüger, CEO der Interroll Gruppe.

Entwicklung der Kennzahlen 2019-2023 In Millionen CHF, wenn nicht anders angegeben 2023 2022 2021 2020 2019 Auftragseingang/Umsatz Total Auftragseingang 519.7 572.6 788.4 547.8 546.5 Rollers 99.1 126.5 134.6 106.0 110.1 Drives 171.2 211.8 191.6 156.5 172.4 Conveyors & Sorters 246.5 263.5 254.0 221.5 223.2 Pallet Handling 39.5 62.6 59.8 46.6 54.0 Total Umsatz 556.3 664.4 640.1 530.6 559.7 Profitabilität EBITDA 106.3 129.3 122.5 115.4 96.1 in % des Umsatzes 19.1 19.5 19.1 21.7 17.1 EBIT 83.9 105.2 99.3 94.1 72.3 in % des Umsatzes 15.1 15.8 15.5 17.7 12.9 Ergebnis 66.3 82.8 80.6 71.7 56.0 in % des Umsatzes 11.9 12.5 12.6 13.5 10.0 Cash Flow Betrieblicher Cash Flow 113.2 71.4 47.3 122.9 99.6 in % des Umsatzes 20.4 10.7 7.4 23.2 17.8 Freier Cash Flow 91.1 49.2 -0.8 74.0 66.9 in % des Umsatzes 16.4 7.4 -0.1 13.9 12.0 Total Investition 25.1 32.5 51.1 51.3 33.6 Bilanz (zum 31. Dezember) Total Aktiven 544.0 545.9 538.5 468.8 435.1 Goodwill 15.1 16.4 16.7 16.4 17.1 Nettofinanzguthaben 133.2 70.8 46.1 92.2 76.9 Eigenkapital 410.8 394.2 345.4 312.0 304.0 Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % des Vermögens) 75.5 72.2 64.1 66.5 69.9 Eigenkapitalrendite (in %) 16.5 22.4 24.5 23.3 19.0 Übrige Kennzahlen RONA (Rendite des Nettovermögens, in %) 22.6 24.5 25.4 30.4 22.6 Durchschnittlicher Personalbestand (Vollzeitstellen) 2’294 2’500 2’421 2'206 2'284 Umsatz pro Mitarbeiter (in Tausend CHF) 243 266 264 241 245 Produktivität 2.18 2.22 2.19 2.30 2.09

Ende der Adhoc-Mitteilung