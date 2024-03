EQS-News: Lenzing verbindet mit innovativem Konzept nachhaltigen Gletscherschutz und Kreislaufwirtschaft bei Textilien

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Lenzing verbindet mit innovativem Konzept nachhaltigen Gletscherschutz und Kreislaufwirtschaft bei Textilien Geotextilien aus biologisch abbaubaren LENZING™ Fasern zum Schutz der Gletscher vermeiden Verschmutzung durch Mikroplastik

Netzwerk an Partnern strebt Recycling der Geotextilien am Ende des Lebenszyklus an, um ihnen ein zweites Leben als Kleidungsstück zu geben Lenzing – Die Lenzing Gruppe, ein führender Anbieter von regenerierter Cellulose für die Textil- und Vliesstoffindustrien, hat ein einmaliges, innovatives Konzept geschaffen, das zum nachhaltigen Schutz unserer Gletscher beiträgt und gleichzeitig Inspiration für kollektives Handeln im Sinne nachhaltiger Praktiken und einer Kreislaufwirtschaft in der Textil- und Vliesstoffindustrie ist. Die Präsentation erfolgte im Rahmen der Feierlichkeiten zum Internationalen Tag des Waldes, im Palais des Nations, dem Büro der Vereinten Nationen in Genf. Das Abschmelzen der Gletscher wird durch die globale Erderwärmung stark negativ beeinflusst. Mithilfe von Geotextilien werden Eis und Schnee geschützt. Die dafür verwendeten Vliese bestehen jedoch aus erdölbasierten Fasern, durch die Mikroplastik[1]über die Bäche ins Tal und durch kleine Organismen und Tierchen in die Nahrungskette gelangen kann. Vliese aus cellulosischen LENZING™ Fasern, die am Ende ihres Lebenszyklus biologisch abbaubar sind und gänzlich recycelt werden können, sind die nachhaltige Lösung für dieses Problem.[2] Dies wurde im Rahmen einer Studie der Universität Innsbruck und der österreichischen Gletscherbahnbetreiber am Stubaier Gletscher in Tirol (Österreich) bestätigt. Bei einem Feldversuch am Stubaier Gletscher wurde die Abdeckung eines kleinen Bereichs mit dem neuen Material aus LENZING™ Fasern erstmals getestet. Vier Meter Eismasse konnte vor der Schmelze bewahrt werden. 2023 wurde das Pilotprojekt erfolgreich auf alle touristisch genutzten österreichischen Gletscher ausgeweitet. „Wir freuen uns über die positiven Resultate und sehen das Projekt als zukunftsfähige Lösung für den Gletscherschutz – und das nicht nur in Österreich, sondern über die Landesgrenzen hinaus“, sagt Berndt Köll, Emerging Business Development bei Lenzing. Das Projekt wurde im Vorjahr außerdem mit dem ersten Platz des renommierten Schweizer BIO TOP Awards für Holz- und Materialinnovationen ausgezeichnet.

Engagement für die Kreislaufwirtschaft Lenzing nimmt dieses Innovationsprojekt zum Anlass, um eine Inspiration für gemeinsames Handeln im Sinne nachhaltiger Praktiken und einer Kreislaufwirtschaft in der Textil- und Vliesstoffindustrie zu schaffen. Gemeinsam mit einem Netzwerk von engagierten und innovativen Partnern arbeitet Lenzing daran, Geotextilien zu neuen Textilfasern zu verarbeiten und ihnen ein zweites Leben als Kleidungsstück zu geben. Die Verwendung von Geotextilien ist in der Regel auf zwei Jahre begrenzt, danach werden die Vliesstoffe entsorgt. In der ersten Phase des Pilotprojekts wurde das Recycling von Vliesstoffen für Geotextilien erfolgreich getestet und aus den wiedergewonnen Fasern eine modische „Glacier Jacket (dt. Gletscherjacke)“ hergestellt. Neben Lenzing gehören Marchi & Fildi Spa, ein Spezialist auf dem Gebiet des mechanischen Recyclings, der Hersteller von Denimstoffen Candiani Denim und das avantgardistische Modestudio Blue of a Kind dem Netzwerk an. Florian Heubrandner, Executive Vice President Commercial Textiles bei Lenzing: „Dieses bahnbrechende Innovationsprojekt bringt vertrauenswürdige, gleichgesinnte Unternehmen und Partner entlang der gesamten Lieferkette zusammen und zeigt die gemeinsame Vision und das Engagement der Unternehmen für die Kreislaufwirtschaft. Die Zusammenarbeit ist ein Beweis für die Kraft von Partnerschaften, die Innovation und Nachhaltigkeit vorantreiben, die Umweltbelastung reduzieren und gemeinsame Maßnahmen gegen den Klimawandel fördern, um die globale Wirkung in der Textilindustrie zu steigern.“ Krishna Manda, Vice President Corporate Sustainability bei Lenzing: „Da der Klimawandel das Abschmelzen der Gletscher beschleunigt, befinden wir uns an einem kritischen Punkt, der einen transformativen Wandel für globale Auswirkungen erfordert. Die Natur regt unsere Kreativität an und inspiriert uns zu wirklich innovativen Ideen. Als Teil des kontinuierlichen Engagements von Lenzing, Innovation und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden, stellt dieses bahnbrechende Projekt die ausgewogene Verbindung zwischen Technologie und Natur dar, indem es kollaborative, zirkuläre und nachhaltige Praktiken aufzeigt und gleichzeitig als Aufruf zum kollektiven Handeln dient. Gemeinsam mit unserem Netzwerk von engagierten Branchenexperten können wir einen wesentlichen positiven Einfluss auf unseren Planeten ausüben und künftige Generationen schützen. Dieses Projekt ist ein Beispiel dafür, welche Möglichkeiten wir haben, wenn wir zusammenarbeiten.“ Das innovative Konzept, das von einem der einflussreichsten zeitgenössischen Künstler, dem Italiener Maestro Michelangelo Pistoletto künstlerisch in Szene gesetzt wurde, wurde am 21. März 2024, im Rahmen der Feierlichkeiten zum Internationalen Tag des Waldes, im Palais des Nations, dem Sitz des Büros der Vereinten Nationen in Genf (UNOG), präsentiert. Foto-Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=FAQIV1LQeLCJ

