EQS-News: Deutsche Konsum strebt Rücknahme des Zweitlistings an der Börse Johannesburg an

Das Unternehmen wird das vorgeschlagene Delisting von der JSE in Übereinstimmung mit den relevanten regulatorischen Verfahren und Zeitplänen durchführen, wie sie in den JSE Listings Requirements vorgeschrieben sind. Diesbezüglich wird das Unternehmen zu gegebener Zeit mit seinen südafrikanischen Aktionären und der JSE in Kontakt treten.



Weitere Einzelheiten über das Delisting-Verfahren werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.





Über das Unternehmen

Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven.



Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt.



Kontakt:

Deutsche Konsum REIT-AG

Mareike Kuliberda

Investor Relations

mk@deutsche-konsum.de

+49 (0) 331 74 00 76 - 533

