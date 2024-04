ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe insgesamt durchwachsen abgeschnitten, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz und insbesondere das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) hätten positiv überrascht, wohingegen der Auftragseingang enttäuscht habe. Das Management habe von Verzögerungen von Auftragsabschlüssen sowie von Stornierungen bestehender Aufträge gesprochen./la/mis

