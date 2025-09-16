Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal
onvista · Uhr
Starke Zahlen von Konkurrent Inditex ("Zara") treiben auch den Aktienkurs von Modehändler Zalando an. Der könnte nun eine wichtige Chart-Hürde überwinden. Wir erklären, welche das ist und wo die Kursziele liegen.
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com
