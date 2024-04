AstraZeneca schneidet besser ab als erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Der Pharmakonzern AstraZeneca hat von der steigenden Nachfrage nach seinen Blockbuster-Medikamenten profitiert und zum Jahresauftakt einen unerwartet starken Wachstumssprung geschafft.

Der Umsatz stieg um 19 Prozent auf 12,7 Milliarden Dollar und lag damit über den Markterwartungen von 11,8 Milliarden Dollar, teilte der britisch-schwedische Konzern am Donnerstag mit. Der Kerngewinn je Aktie stieg um 13 Prozent auf 2,06 Dollar und übertraf damit ebenfalls die Analystenschätzungen von 1,92 Dollar. An der Londoner Börse kamen die Zahlen gut an: Der Aktienkurs sprang um mehr als fünf Prozent in die Höhe.

Der Vorstand bekräftigte seine Jahresziele. "Die US-Investitionen in Forschung und Entwicklung sind weiterhin hoch, aber sie tragen auf jeden Fall Früchte, und da seit Jahresende sechs Phase-III-Studien begonnen wurden, könnten noch weitere hinzukommen", kommentierte Analyst Derren Nathan bei Hargreaves Lansdown. "Natürlich besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht alle zu neuen Einnahmequellen führen, aber die Erfolgsbilanz des Unternehmens ist beeindruckend."

