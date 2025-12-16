Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comeback

onvista · 16.12.2025, 14:30 Uhr Uhr

Nach einem langen Aufwärtstrend hat die Aktie von Nemetschek deutlich korrigiert. Nun hat sich der Kurs etwas erholt - aber ist bei Nemetschek mehr zu holen? Welches wichtige Signal nun kommen muss, erfährst du hier.