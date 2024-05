Original-Research: Delticom AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Delticom AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Delticom AG Unternehmen: Delticom AG ISIN: DE0005146807 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.05.2024 Kursziel: 5,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Roadshow-Feedback: Mittelfristige Ambitionen rücken in den Fokus Wir haben am vergangenen Donnerstag gemeinsam mit Delticom in Person von CEO Dr. Andreas Prüfer zusammen mit Melanie Becker (Director Central Finance) und Anne Lena Peters (IR-Managerin) eine CONNECT-Roadshow abgehalten und auf Basis der guten Q1-Zahlen (siehe Comment vom 17. Mai) diverse Gespräche mit Investoren geführt. Konzentration aufs Kerngeschäft: Nachdem Delticom sich in den Jahren 2019 bis 2022 mit der Schließung der Lebensmittelaktivitäten sowie dem Verkauf des US-Geschäfts auf die eigene Restrukturierung fokussierte, kann sich das Unternehmen seit dem vergangenen Jahr wieder vollständig auf den Online-Reifenhandel in Europa konzentrieren. Diese Ausrichtung bestätigte CEO Dr. Prüfer gegenüber Investoren nochmals, sodass künftig neben dem Kerngeschäft keine weiteren Projekte geplant sind. Die starken Geschäftszahlen im Jahr 2023 sowie das vielversprechende Auftaktquartal im laufenden Jahr bestätigen das Management u.E. in dieser Strategie, da sich zuletzt neben verbesserten Marktbedingungen v.a. die eingeleiteten Effizienzmaßnahmen positiv auswirkten. Hierzu gehörten neben der Reduzierung der Personalkosten (sowohl eigene Mitarbeiter als auch externe Berater) auch die Erweiterung des Plattformgeschäfts sowie die Einführung eines automatisierten Pricing-Systems. Zukünftige Ergebnisverwendung diskutiert: Mit der Rückkehr in eine finanziell stabile Lage waren die Investoren zunehmend an der Frage der Ergebnisverteilung interessiert. Dabei strebt Delticom neben der Ausschüttung einer Dividende auch die Rückführung von Krediten sowie eigene Investitionen an. Die Dividendenfähigkeit ist u.E. ab dem Geschäftsjahr 2024 wieder gegeben, sodass wir für das laufende Jahr eine Dividende in Höhe von 0,10 EUR pro Aktie (Dividendenrendite: 3,0%) erwarten, was in etwa einem Drittel des Ergebnisses entspricht. Mit einer positiven Entwicklung der EBIT-Marge (Mittelfristziel: 3,0%) in den Folgejahren gehen wir zudem von einer sukzessiven Steigerung der Dividende auf 0,20 EUR pro Aktie im Jahr 2026 aus. Wir begrüßen zudem die Aussichten auf eine weitere Reduzierung des Finanzierungsrahmens, der bereits im März 2023 von 60 Mio. EUR auf 40 Mio. EUR verringert wurde. Eine weitere Reduktion infolge der positiven Ergebnisentwicklung sollte die Abhängigkeit von Banken reduzieren und die Kreditkonditionen verbessern. Positiver Jahresstart in anspruchsvollem Geschäftsjahr: Insgesamt zeigte sich das Management mit dem Jahresbeginn zufrieden. Die Umsatzzuwächse in Q1/2024 i.H.v. 24,0% yoy sowie die Ergebnisverbesserung bestätigen diese Ansicht, wenngleich die Zahlen aufgrund von wetterbedingten Vorzieheffekten nicht repräsentativ für das Gesamtjahr sind. Eine bessere Beurteilung des Sommerreifengeschäfts sollte mit den H1-Ergebnissen möglich sein, die Mitte August veröffentlicht werden. Hier erwarten wir einen Rückgang der Wachstumsrate im Vergleich zum ersten Quartal sowie ein leichtes EBITDA-Wachstum i.H.v. 0,5 Mio. EUR im Vergleich zu H1/2023. Fazit: Die positive Entwicklung der vergangenen beiden Jahre zeigt sich im steigenden Interesse der Investoren an der Equity Story. Wir sehen Delticom weiter auf Kurs und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 5,50 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29925.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °