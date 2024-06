ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Ströer auf 80 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Ströer nach Zahlen zum ersten Quartal von 77 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Kernsegment der Außenwerbung habe weiterhin geglänzt, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein zweistelliges Wachstum werde sich in diesem Bereich wohl fortsetzen./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

