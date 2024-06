IRW-News: Tristar Gold Inc. : TriStar Gold - Lizenz vom COEMA-Rat genehmigt

IRW-PRESS: Tristar Gold Inc. : TriStar Gold - Lizenz vom COEMA-Rat genehmigt

12. Juni 2024, Scottsdale, Arizona / IRW-Press / TriStar Gold Inc. (das Unternehmen oder TriStar) freut sich bekannt zu geben, dass der Umweltrat des Bundesstaates Pará (COEMA) am 11. Juni 2024 in Belem tagte und die Licença Prévia (vorläufige Lizenz oder LP) sowie die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das Goldprojekt Castelo de Sonhos in Brasilien genehmigt hat. Die formelle Erteilung und Bekanntmachung der LP sollten nun nur noch unter dem Vorbehalt der internen Verfahren des Sekretariats für Umwelt und Nachhaltigkeit (SEMAS) stehen. Die Präsentation von TriStar auf der COEMA-Sitzung wurde positiv und solidarisch aufgenommen. Im Anschluss sprach sich der Rat einstimmig für die Genehmigung der LP aus.

Herr Nick Appleyard, CEO des Unternehmens, erklärt: Das Erreichen eines solchen Meilensteins ist die Krönung der enormen Arbeit unseres kleinen und engagierten Teams (Fotos von zwei Teammitgliedern bei der Präsentation vor dem COEMA unten). Die Arbeit, die unser Team geleistet hat, war in jeder Hinsicht hervorragend. Wir sind auch den vielen Menschen und Organisationen dankbar, die uns unterstützt haben, darunter der Industrieverband des Bundesstaates Pará (FIEPA), das Sekretariat für wirtschaftliche Entwicklung, Bergbau und Energie (SEDEME) und der Berufsverband der Geologen des Amazonas (APGAM).

Die offizielle Erteilung der LP liegt nun in der Hand des SEMAS, das die formelle Genehmigung im Staatsblatt von Pará unter www.ioepa.com.br veröffentlichen wird. TriStar ist sich keiner besonderen Risiken, die die formelle Erteilung der LP verhindern könnten, bewusst, sie kann aber auch nicht garantiert werden.

Die Erschließung des Projekts, einschließlich zukünftiger Verpflichtungen, die im Rahmen unserer Genehmigungsaktivitäten eingehend beschrieben werden, zielt in ihrer Gesamtheit darauf ab, einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Die Projekterschließung geht jedoch Hand in Hand mit unserer Freiwilligenarbeit in der Region; bei beiden Aspekten steht eine nachhaltige Entwicklung im Mittelpunkt, die einen dauerhaften positiven Einfluss auf die Menschen haben kann, mit denen wir diesen schönen Teil Brasiliens teilen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75905/TriStar_061224_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Rosangela Pontara präsentiert den COEMA-Ratsmitgliedern die Vorteile des Projekts CDS.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75905/TriStar_061224_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Fernanda Bretas stellt die technischen Aspekte des Projekts CDS vor.

Über TriStar

TriStar Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich vor allem auf Edelmetall-Konzessionsgebiete auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert, die Potenzial haben, sich zu bedeutenden Produktionsbetrieben zu entwickeln. Das Vorzeigekonzessionsgebiet des Unternehmens ist derzeit das Goldprojekt Castelo de Sonhos im brasilianischen Bundesstaat Pará. TriStar hat eine Vormachbarkeitsstudie durchgeführt und bemüht sich nun um die Genehmigung des Projekts, während es auch Optimierungsmöglichkeiten prüft. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel TSG bzw. am OTCQB-Markt unter dem Kürzel TSGZF gehandelt. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.tristargold.com.

Für das Board of Directors des Unternehmens:

Nick Appleyard

President und CEO

480-794-1244

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung könnte es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze handeln, die keine historischen Fakten darstellen und im Einklang mit den Safe Harbour-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 getätigt wurden. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwartet oder wird erwartet bzw. von Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen werden, zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen Aussagen über den erwarteten offiziellen Erhalt der LP-Genehmigung durch das Unternehmen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den angemessenen Erwartungen und dem Geschäftsplan des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt, die sich je nach wirtschaftlichen, politischen und wettbewerbsbedingten Rahmenbedingungen und Eventualitäten ändern können. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich solche Annahmen ändern bzw. die Ergebnisse und Schätzungen erheblich von den geschätzten oder erwarteten zukünftigen Ergebnissen, Erfolgen oder Positionen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne des Unternehmens ändern, sind unter anderem: Änderungen bei der Nachfrage nach und dem Preis von Gold und anderen Rohstoffen (wie etwa Kraftstoff und Strom) sowie Währungen; Änderungen oder Fehlentwicklungen an den Wertpapiermärkten; die gesetzlichen, politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Brasilien; die Auswirkungen des COVID-19-Virus auf alle Aspekte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die Notwendigkeit, Genehmigungen einzuholen und die Gesetze und Vorschriften sowie andere regulatorische Auflagen zu erfüllen; die Möglichkeit, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen/Erwartungen abweichen oder das wahrgenommene Potenzial der Projekte des Unternehmens sich nicht realisieren lässt; das Risiko von Unfällen, Anlagenausfällen und Personalstreitigkeiten oder unvorhersehbare Schwierigkeiten oder Unterbrechungen; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben bei den Erschließungsprogrammen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit den Explorations-, Förder- oder Erschließungsaktivitäten; der spekulative Charakter der Goldexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die aus abnehmenden Mengen oder Erzgehalten von Reserven und Ressourcen resultieren; und die Risiken in Zusammenhang mit dem Explorations-, Erschließungs- und Bergbaugeschäft. Das Management des Unternehmens hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen bzw. zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75905

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75905&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89678B1094

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.