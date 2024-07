EQS-Adhoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA erwartet geringere Umsätze und korrigiert die Gesamtjahresprognose 2024

EQS-Ad-hoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA erwartet geringere Umsätze und korrigiert die Gesamtjahresprognose 2024



09.07.2024

Bei CompuGroup Medical SE & Co. KGaA („CGM“) führen die vorläufige Umsatzkonsolidierung für das zweite Quartal und ein aktualisierter Gesamtjahres-Forecast zu geringer prognostizierten Umsätzen für das Gesamtjahr 2024 als ursprünglich erwartet.

Der Grund für die Umsatzabweichung liegt in den deutlich geringeren nicht wiederkehrenden Umsätzen, insbesondere im AIS-Segment und in Teilen des HIS-Segments. Das AIS-Segment verzeichnet eine Verlangsamung der zusätzlichen Modulverkäufe und der Umsätze mit Dienstleistungen im Zusammenhang mit größeren Projekten. Darüber hinaus wird der Beginn der zweiten Implementierungsphase der Regierungsinitiative Ségur in Frankreich nun erst in 2025 anstatt in 2024 erwartet. Im HIS-Segment führt die verzögerte Realisierung von Projekten im Zusammenhang mit dem Krankenhauszukunftsgesetz zu einer geringeren organischen Umsatzwachstumsrate.

Der vorläufige Umsatz für das zweite Quartal 2024 für die Gruppe liegt bei EUR 277 Mio. (circa -9% gegenüber Vorjahr, berichtet und organisch, im Wesentlichen aufgrund von Einmaleffekten im AIS-Segment im Vorjahresquartal). Die organische Umsatzentwicklung im zweiten Quartal lag im AIS-Segment bei circa -15% (im Wesentlichen aufgrund von Einmaleffekten im Vorjahresquartal), im HIS-Segment bei +2% und im PCS-Segment bei -1% gegenüber dem Vorjahr.

Auf Basis der vorläufigen Q2-Umsatzkonsolidierung und des aktualisierten Gesamtjahres-Forecasts korrigiert CGM die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024. CGM erwartet nun eine organische Umsatzentwicklung in einer Bandbreite von -2% bis 0% (bisher +4% bis +6%). Im AIS-Segment wird nun ein Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich (zuvor ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich) erwartet, im HIS-Segment ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich (zuvor ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich) und im PCS-Segment unverändert ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.

Auf Basis des aktualisierten Forecasts und aufgrund von höheren Investitionen, insbesondere in den Bereichen der Künstlichen Intelligenz sowie datenbasierter und patientenzentrierter Lösungen, korrigiert CGM auch die Prognose für das bereinigte EBITDA (wie im Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 auf Seite 45 definiert). CGM erwartet nun für das Gesamtjahr 2024 ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von EUR 220 Mio. bis EUR 250 Mio. (bisher EUR 270 Mio. bis EUR 310 Mio.).

Der vollständige Halbjahresabschluss wird wie geplant am 8. August 2024 veröffentlicht.

