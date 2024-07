ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Krones auf 145 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Krones nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von 133 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einer Beschleunigung der Aufträge beim Abfüllanlagenhersteller im zweiten Halbjahr, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Montag vorliegenden Studie. Das dürfte dem Aktienkurs weiteren Rückenwind liefern. Die Wachstumsstory von Krones sei einzigartig in ihrer Planbarkeit. Zudem sei das erwartete Wachstum mit am höchsten innerhalb der Branche./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2024 / 10:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2024 / 10:46 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------