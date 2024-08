Original-Research: Edel SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Edel SE & Co. KGaA - von Montega AG 08.08.2024 / 14:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Edel SE & Co. KGaA Unternehmen: Edel SE & Co. KGaA ISIN: DE0005649503 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 08.08.2024 Kursziel: 8,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA) Eine Veredelung fürs Depot - Edel trifft den Ton, digital und analog Die Edel SE & Co. KGaA ist eines der führenden unabhängigen Musikunternehmen Europas mit weiteren Schwerpunkten in den Bereichen Bücher und Home Entertainment. 1986 gegründet, startete Edel als Mailorderversand für Filmmusik und hat sich seitdem zu einem der führenden Independent Labels in Europa entwickelt. Mit der Tochtergesellschaft optimal media verfügt Edel über ein starkes Standbein in der Produktion physischer Tonträger (insb. Vinyl) sowie hochwertiger Druckerzeugnisse. Der Markt für Musik hat in den letzten Jahrzehnten durch die Digitalisierung einen starken Wandel vollzogen, welcher sich für viele Akteure als Chance und Bedrohung zugleich dargestellt hat. Mit dem Aufkommen von MP3s Ende der 1990er hat der Deutsche Musikmarkt von seinem Hoch im Jahre 1997 (2,7 Mrd. EUR) bis 2012 über eine Milliarde EUR an Volumen verloren. Durch die Verbreitung von Streaming-Angeboten wie Spotify wächst der Markt seither wieder und hat in 2023 laut dem Bundesverband der Musikindustrie ein Volumen von 2,2 Mrd. EUR erreicht. Dieser Trend dürfte anhalten und in den kommenden Jahren ein Marktwachstum von 3,2% p.a. zur Folge haben. Der Musikmarkt weist an vielen Wertschöpfungsstufen eine hohe Konzentration auf. So entfallen rund 70% der weltweiten Umsätze auf die Major Labels (Universal, Warner und Sony). Die Independent Labels haben aber durch die Digitalisierung an Bedeutung gewonnen (+5,5 PP seit 2013). Der Streaming-Markt ist ähnlich konzentriert mit Spotify als klarem Weltmarkführer. Gegenüber den Major Labels differenziert sich Edel durch den Fokus auf bereits etablierte Künstler wie Alice Cooper oder Bonnie Tyler, die bei den Majors nicht die gleiche Aufmerksamkeit erfahren. Zudem ist Edel u.a. für Universal ein bedeutender Partner in der Herstellung und Distribution physischer Musik- und Entertainment-Produkte und Weltmarktführer bei der Herstellung von Schallplatten. Gegenüber anderen Independent Labels differenziert sich Edel durch das Full-Service-Angebot, die exzellente Reputation der einzelnen Marken und seine relative Finanzkraft. Der Erfolg dieser Strategie lässt sich an der Umsatz- und Ergebnisentwicklung der vergangenen 10 Jahre ablesen. So konnte der Umsatz seit 2013 jährlich um 6,1% auf den bisherigen Rekordwert von 280,2 Mio. EUR in 2023 gesteigert werden (GJ-Ende: 30.09.). Gleichzeitig konnte die EBIT-Marge auf 7,9% nahezu verdoppelt werden. Dieser Trend sollte aufgrund des weiteren Anstiegs der digitalen Distribution sowie des stetigen Wachstumstrends beim Verkauf von Schallplatten weiter anhalten, wobei wir in 2024 aufgrund eines negativen Preiseffektes durch niedrigere Rohstoffpreise von einem Umsatz- und Ergebnisniveau auf Höhe des Vorjahres ausgehen. Wir haben die Bewertung anhand eines DCF-Modells sowie eines historischen Multiple-Vergleichs vorgenommen und mit einem Peergroup-Vergleich plausibilisiert. Alle Modelle indizieren eine signifikante Unterbewertung der Aktie auf dem aktuellen Niveau, wobei die Peergroup u.E. eine eingeschränkte Aussagekraft hat. Fazit: Edel hat es in den vergangenen zehn Jahren geschafft, den Wandel in der Musikindustrie erfolgreich für sich zu nutzen und sich im Bereich Bücher und Entertainment weiter diversifiziert. Die deutlich verbesserte Cash Flow-Generierung wurde bislang von notwendigen Investitionen überlagert, sollte aber zukünftig deutlich zulegen. Dies sehen wir als Anlass für ein sukzessives Re-Rating von Edel und empfehlen die Aktie daher mit einem Kursziel von 8,00 EUR zum Kauf. 