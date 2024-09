Kreise: Dänischer Logistikkonzern DSV im Bieterrennen um DB Schenker Favorit

BERLIN (dpa-AFX) - Im Bieterwettstreit um die Logistik-Tochter der Deutschen Bahn, DB Schenker, hat offenbar die dänische DSV A/S die Nase nun vorn. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichtet, hat der dänische Logistikkonzern die Unterstützung des Bahn-Vorstandes und steht nun in fortgeschrittenen Gesprächen. Eine Vereinbarung über eine Übernahme von DB Schenker könnte noch in dieser Woche unterzeichnet werden, hieß es. Der Aufsichtsrat müsste einer Transaktion dann noch zustimmen.

DSV und der Finanzinvestor CVC sind den Kreisen zufolge die letzten verbliebenen Interessenten. Beide haben letzten Informationen zufolge etwa 14 Milliarden Euro geboten./nas