EQS-Adhoc: Viromed Medical AG plant Erwerb sämtlicher Aktien der ActivCell Group AG durch Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts

Viromed Medical AG plant Erwerb sämtlicher Aktien der ActivCell Group AG durch Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts Pinneberg, 17. September 2024 – Die Viromed Medical AG (Ticker: VMED; ISIN: DE000A3MQR65; „Viromed“; die „Gesellschaft“) plant den Erwerb sämtlicher Aktien der ActivCell Group AG, Schweiz, und damit die strategische Erweiterung ihres Produktportfolios. Zu diesem Zweck hat die Gesellschaft heute eine Grundsatzvereinbarung („Term Sheet“) mit den Eigentümern der ActivCell Group AG unterzeichnet und wird unverzüglich weitere Verhandlungen mit dem Ziel eines Vertragsschlusses aufnehmen. Viromed erweitert durch den Erwerb der ActivCell Group AG das Behandlungs prektrum ihrer Produkte um zusätzliche Indikationen und erwartet einen beschleunigten Markteintritt in der Europäischen Union mit einer eigenen Kaltplasma-Produkt-Serie.

Die ActivCell Group AG ist in der Entwicklung und Herstellung von Kaltplasmatherapie-Pens tätig und hat für ihre Produkte (CE-Notified-Body-Nr. 0297) die Zulassung der Kategorie 2a gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (Medical Device Regulation, MDR) zur Anwendung in der Haut- und Wundbehandlung in der Humanmedizin erhalten.

Die Transaktion soll noch im laufenden Geschäftsjahr 2024 abgeschlossen werden. Der Kaufpreis für die 100%ige Übernahme der ActivCell Group AG soll voraussichtlich im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich liegen. Der Kaufpreis soll ausschließlich durch die Gewährung neuer Aktien der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022 im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt einer finalen Einigung mit den Aktionären der ActivCell Group AG.



