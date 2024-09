EQS-News: Wechsel auf der CFO-Position der DEUTZ AG

EQS-News: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Personalie

Wechsel auf der CFO-Position der DEUTZ AG

CFO und Arbeitsdirektor Timo Krutoff verlässt Ende November die DEUTZ AG

Oliver Neu, Leiter Finance & Controlling, übernimmt die Vorstandsposition

Wechsel erfolgt zum 1. Oktober 2024

Köln, den 19. September 2024 – Timo Krutoff verlässt zum 30. November 2024 im besten gegenseitigen Einvernehmen die DEUTZ AG. Als Finanzvorstand und Arbeitsdirektor verantwortet er seit Dezember 2022 die Ressorts Finanzen, Personal und Information Services. Der Aufsichtsrat hat Oliver Neu, derzeit Senior Vice President Finance & Controlling bei der DEUTZ AG, zum neuen Finanzvorstand und Arbeitsdirektor berufen, er übernimmt die Ressorts seines Vorgängers bereits zum 1. Oktober 2024.

Oliver Neu, Jahrgang 1981, leitet seit 2021 die Abteilungen Rechnungswesen, Controlling, Treasury, Trade Finance, Steuern und Risikomanagement. Der gelernte Bankkaufmann schloss das Betriebswirtschaftsstudium an der Universität zu Köln als Diplom-Kaufmann ab. Seit 2009 übernahm Oliver Neu Management- und Führungsfunktionen im Thyssenkrupp-Konzern, darunter jeweils mehrjährige Positionen in Brasilien und China. Vor seinem Wechsel zu DEUTZ hatte er bei Thyssenkrupp Marine Systems die kaufmännische Gesamtverantwortung für den Bereich Überwasserschiffe.

Dr. Dietmar Voggenreiter, Vorsitzender des Aufsichtsrats: „Timo Krutoff danke ich im Namen des gesamten Aufsichtsrats für seinen Einsatz und seine wichtigen Beiträge zur Transformation der DEUTZ AG in herausfordernden Zeiten. Hervorheben möchte ich seine Beiträge zur Refinanzierung, zum Einstieg von Daimler Truck und zur Integration des übernommenen Geschäfts von Rolls-Royce Power Systems. Auch wenn wir es bedauern, respektieren wir seine Entscheidung für die weitere berufliche Lebensplanung und wünschen ihm viel Erfolg. Zugleich freue ich mich, dass wir mit Oliver Neu einen internen Nachfolger für diese wichtige Position gewinnen konnten. Aufgrund seiner bisherigen Rolle ist er mit den Finanzthemen der DEUTZ AG bestens vertraut und hat ebenso den Blick für das große Ganze. Mit der Ernennung von Oliver Neu ist ein reibungsloser Übergang gewährleistet. Ich wünsche ihm einen erfolgreichen Start und gutes Gelingen.“

Mark SchneiderLeiter Investor Relations, Kommunikation & MarketingTel.: +49 (0)221 822-3600E-Mail: Mark.Schneider@deutz.com





Über die DEUTZ AG

Die DEUTZ AG mit Hauptsitz in Köln ist einer der weltweit führenden Hersteller innovativer Antriebssysteme. Die Kernkompetenzen des börsennotierten Unternehmens liegen in der Entwicklung und Produktion sowie im Vertrieb und Service von Antriebslösungen für Anwendungen abseits der Straße im Leistungsbereich bis 620 kW. Das aktuelle Portfolio reicht dabei von Diesel-, Gas- und Wasserstoffmotoren bis hin zu vollelektrischen Antrieben. Anwendungsbereiche für DEUTZ-Motoren sind unter anderem Bau- und Landmaschinen, Material-Handling-Anwendungen wie Gabelstapler oder Hebebühnen, stationäre Anlagen wie Stromerzeugungsaggregate (GenSets) sowie Nutz- und Schienenfahrzeuge. Mit weltweit über 5.000 Mitarbeitern und rund 1.000 Vertriebs- und Servicepartnern in mehr als 120 Ländern erzielte DEUTZ im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund 2,1Milliarden€. Weitere Informationen finden Sie auf www.deutz.com.

