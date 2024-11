Salzgitter vor Übernahmeangebot - Aktionäre feiern

SALZGITTER (dpa-AFX) - Den Aktionären von Salzgitter winkt ein Übernahmeangebot. Der zweitgrößte Anteilseigner GP Günter Papenburg AG erwäge zusammen mit TSR Recycling GmbH & Co. KG eine entsprechende Offerte, teilte der Stahlhersteller am Montagabend mit. Das mögliche Angebot würde unter der Bedingung stehen, dass das Konsortium mindestens 45 Prozent plus eine Aktie erhalte. Die mögliche Höhe des Angebotspreises sei Salzgitter noch nicht mitgeteilt worden.

Aktionäre feierten dennoch schon einmal vor. Der Salzgitter-Kurs sprang auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um ein Fünftel nach oben./he/ajx