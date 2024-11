IPO/ROUNDUP: Delivery Hero strebt Platzierung von 15 Prozent an Talabat an

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenlieferdienst Delivery Hero hat am Wochenende Details für den geplanten Börsengang seiner Tochter Talabat in Dubai vorgestellt. Dabei will das Unternehmen zunächst einen Minderheitsanteil platzieren. Es könnte einer der größten Börsengänge der Region in diesem Jahr werden. Delivery Hero will zunächst 15 Prozent an Talabat platzieren. Ziel sei es, dass sämtliche Papiere bis Mitte Dezember zugelassen würden, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Sonntag in Berlin mit. Delivery Hero könne den Umfang des Angebots vorbehaltlich erforderlicher Genehmigungen seitens der Wertpapieraufsichtsbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate noch anpassen.

Die Aktie von Delivergy Hero startete am Montag mit einem Plus von 2,5 Prozent in den Handel. Die Bestätigung von Zeitpunkt und Umfang des Talabat-Börsengangs seien beruhigend, notierte Analyst Jo Barnet-Lamb von UBS. Einige Anleger hätten zuletzt daran gezweifelt, dass wirklich noch im vierten Quartal etwas passiere.

Dem Unternehmen könnte durch die Transaktion rund eine Milliarde US-Dollar zufließen, hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg im September berichtet. Der Unternehmenswert inklusive Schulden werde dabei auf bis zu 12 Milliarden Dollar taxiert, so Bloomberg.

Wie Delivery Hero am Sonntag weiter mitteilte, läuft der Angebotszeitraum vom 19. bis 27. November. Der Handel der Aktie könnte dann am oder um den 10. Dezember aufgenommen werden. Der dem öffentlichen Angebot und der Börsennotierung zugrundeliegende Wertpapierprospekt sei am Donnerstag genehmigt worden und werde am Montag auf der Internetseite von Talabat veröffentlicht. Delivery Hero würde den Angaben zufolge eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen behalten, mit der Hälfte der Mitglieder im Verwaltungsrat vertreten sein und Talabat weiter im Konzernabschluss von Delivery Hero nach Durchführung des geplanten Börsengangs konsolidieren.

Den Erlös aus dem Börsengang wollen die Berliner unter anderem für die Optimierung der Kapitalstruktur verwenden. Talabat strebe außerdem eine Mindestdividende von 100 Millionen US-Dollar im April 2025 für das vierte Quartal des Geschäftsjahres und eine Mindestdividende von 400 Millionen Dollar in zwei Teilen im Oktober 2025 und April 2026 für das Geschäftsjahr 2025 an. Danach beabsichtigt das Unternehmen zwei Dividendenzahlungen pro Kalenderjahr, jeweils mit einer angestrebten Auszahlung von 90 Prozent des Reingewinns.

Unter der Marke Talabat liefert Delivery Hero in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Nahen Osten und in Nordafrika Essen und Alltagsgegenstände aus. Nach Unternehmensangaben verzeichnete das Geschäft im vergangenen Jahr einen Bruttowarenwert (GMV) von mehr als fünf Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr 2024 legte dieser Wert um mehr als ein Fünftel zu. Vom Bruttowarenwert blieben mehr als sechs Prozent als um Sondereffekte bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda-Marge) hängen./he/nas/mne/jha/