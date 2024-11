Original-Research: Delticom AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Delticom AG - von Montega AG 21.11.2024 / 17:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Delticom AG Unternehmen: Delticom AG ISIN: DE0005146807 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.11.2024 Kursziel: 5,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Oberes Ende der Top Line-Guidance nach starkem Wachstum wahrscheinlich Delticom hat kürzlich Kennzahlen für die ersten neun Monate veröffentlicht. Der Reifenhändler konnte das leichte Wachstum im europäischen Ersatzreifenmarkt übertreffen, während das EBITDA aufgrund von Sondereffekten unterhalb des Vorjahres lag. Solides Wachstum bildet Puffer vor saisonal starkem Schlussquartal: Delticom konnte im dritten Quartal 2024 mit einem GMV-Wachstum von 10,8% yoy weiter oberhalb des Gesamtmarkts (+4% yoy) wachsen. Somit liegt das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von 8,0% yoy deutlich über der Guidance für das Gesamtjahr, sodass wir weiterhin vom Erreichen des oberen Endes ausgehen. In Q4/23 trugen die Witterungsbedingungen zu einem besonders starken Schlussquartal (38% der FY23-Umsätze) bei, sodass es schwierig sein wird die hohe Vergleichsbasis zu übertreffen. Zum Erreichen unserer Prognose am oberen Ende der Guidance benötigt Delticom jedoch in Q4 nur etwas über 32% Umsatzanteil am Gesamtjahr, während in den Jahren 2020-22 34-36% der Jahresumsätze in Q4 erzielt wurden. [Abbildung] Bottom Line-Entwicklung von Sondereffekten negativ beeinflusst: Eine Reihe an Sondereffekten verhüllen aktuell die deutliche Verbesserung der bereinigten Profitabilität der Delticom, welche auf berichteter EBITDA-Basis nach 9M/24 auf 8,6 Mio. EUR (9M/23: 9,4 Mio. EUR) rückläufig war. Die Effekte umfassen Erträge aus einem Logistikprojekt im Vorjahr von ca. 4 Mio. EUR, die sich nicht wiederholten, sowie Umzugskosten des Lagers von Hannover nach Oldenburg i.H.v. 1,3 Mio. EUR. Dass der Rückgang trotz dieser beiden Effekte (5,3 Mio. EUR kombiniert) nur bei 0,8 Mio. EUR lag, ist insbesondere der starken Bruttomarge (9M/24: 26,3%, +3,7PP yoy) sowie Kosteneinsparungen im Personalbereich von 0,5 Mio. EUR zuzuschreiben. Während die starke Bruttomarge sich aufgrund der Veränderung des Produktmixes zu höhermargigen asiatischen Reifen verbesserte, konnten personelle Kosteneinsparungen durch Prozessautomatisierung (v.a. Lager, Kundenservice) realisiert werden. Fazit: Delticom ist nach 9M auf einem guten Weg, die Guidance am oberen Ende der ausgegebenen Spanne zu erreichen und die Sondereffekte im Ergebnis größtenteils auszugleichen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31407.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2035949 21.11.2024 CET/CEST °