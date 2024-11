Original-Research: The Platform Group AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: The Platform Group AG - von Montega AG 27.11.2024 / 10:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu The Platform Group AG Unternehmen: The Platform Group AG ISIN: DE000A2QEFA1 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 25.11.2024 Kursziel: 13,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt Neunmonatsergebnisse bestätigen den Wachstumskurs TPG hat am 22.11. die Neunmonatszahlen berichtet und die Jahresziele bestätigt. Sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig überzeugte das Unternehmen einmal mehr mit deutlichen Anstiegen. [Tabelle] Zweistellige Zuwachsraten bei Umsatz und Gewinn: Während die Konzernumsätze in 9M von 284,5 Mio. EUR auf 371,2 Mio. EUR (+30,5% yoy) zulegten, erhöhte sich das Konzern-EBITDA von 27,1 Mio. EUR auf 39,8 Mio. EUR. Das Umsatzplus von absolut rund 87 Mio. EUR setzt sich zusammen aus 42% organischem und 58% anorganischem Wachstum. Das u.a. um Bewertungsgewinne (9M/2024: 14,9 Mio. EUR) bereinigte EBITDA stieg von 14,5 Mio. EUR auf 24,6 Mio. EUR (+69,6% yoy). Daraus resultierte eine Verbesserung der operativen Marge von 5,1% auf 6,6%. Das Konzernergebnis unter Berücksichtigung von nicht-fortgeführten Geschäftsbereichen lag bei 25,5 Mio. EUR (+46,6% yoy) und entspricht einem EPS von 1,26 EUR ggü. 0,86 EUR in der Vorjahresperiode. Zu den starken Zuwächsen trug bei, dass sechs der acht Zukäufe bereits im Berichtszeitraum konsolidiert worden sind. Entsprechend deutlich wuchsen auch die Anzahl aktiver Kunden (9M/24: +18,4% yoy) und die Anzahl der Bestellungen (9M/24: +22,0% yoy). Guidance bestätigt, weitere Übernahmen geplant: Trotz der kräftigen Ergebnisverbesserungen hat TPG die Ende September erhöhte Guidance lediglich bestätigt, so dass die Prognose auch im Hinblick auf ein traditionell starkes Jahresendgeschäft überaus konservativ erscheint. Bei Erlösen zwischen 500 und 520 Mio. EUR soll das bereinigte EBITDA bei 29 bis 32 Mio. EUR liegen. Das obere Ende der genannten Bandbreite dürfte bei einem Umsatz in Q4 in etwa auf Vorjahreshöhe bereits erreicht werden. Das bereinigte EBITDA lag in Q3 bei 7,0 Mio. EUR, so dass selbst auf dieser Basis das obere Ende des Korridors erreicht würde. Für 2025 werden eine bereinigte EBITDA-Marge von 7% bis 10% und ein Umsatz von 570 Mio. EUR avisiert, was vor dem Hintergrund der bereits erfolgten Akquisitionen u.E. überaus konservativ ist. So bringt es allein die voraussichtlich ab Dezember 2024 konsolidierte 0815-Gruppe auf Erlöse von ca. 60 Mio. EUR. Darüber hinaus sind weitere Zukäufe geplant, so dass 2025 die angestrebte operative Tätigkeit in 30 Industriezweigen (aktuell: 23) gegeben sein soll. Gegenwärtig befindet sich TPG in Übernahmegesprächen mit einem USamerikanischen Luxuswarenretailer, einer deutschen Finanzplattform und plant den Einstieg in die Augenoptikbranche. Fazit: TPG überzeugt einmal mehr mit einem starken Zahlenwerk und wird die eigenen Jahresziele aller Voraussicht nach deutlich übertreffen. Noch konservativer erscheinen die Ziele für das Jahr 2025, so dass die Unternehmensguidance und Markterwartungen zunehmend auseinander laufen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 13,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31431.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2039341 27.11.2024 CET/CEST °