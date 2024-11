Lindt & Sprüngli antwortet auf die Nachfrage der Schweizer Konsumenten – mehr handgefertigte Lindt Dubai Chocolade Tafeln

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Nach der erfolgreichen Lancierung der handnummerierten Lindt Dubai Chocolade am 16. November in Kilchberg lanciert Lindt & Sprüngli Schweiz eine neue limitierte Auflage handgefertigter Tafeln mit dem begehrten Geschmack: Die Produkte sind am Samstag, 30. November, im Lindt Shop in Genf ab 08:00 Uhr erhältlich.



Auch der Shop im Lindt Home of Chocolate in Kilchberg ZH wird ab diesem Datum über eine begrenzte Anzahl Produkte verfügen. Die Einführung im Lindt Shop Basel ist für Samstag, 7. Dezember geplant.

Der Lindt Shop Zürich Flughafen wird ebenfalls am 30. November zwei Verkaufssessions der Lindt Dubai Chocolade organisieren (2. Stock, Airside Center / nur in Verbindung mit Flugticket; um 10:00 und 15:00 Uhr).

Alle Verfügbarkeiten und Konditionen werden auf den Lindt Instagram & TikTok Accounts (@lindt_switzerland, @lindt_chocolate) und der Website (www.lindt.ch) bekannt gegeben.

Über Lindt & Sprüngli

Seit über 175 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute an 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 36 Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen sowie über ein Netzwerk von über 100 unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Zudem betreibt Lindt & Sprüngli rund 530 eigene Shops. Mit über 14‘500 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2023 einen Umsatz von CHF 5.2 Mrd.

