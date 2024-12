Xlife Sciences AG veröffentlicht ESG-Bericht 2023: Ein kontinuierliches Engagement für nachhaltige Innovation

Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): ESG

19. Dezember 2024, Zürich – Xlife Sciences AG (SIX: XLS) gibt heute die Veröffentlichung ihres ESG-Berichts 2023 bekannt und markiert damit einen weiteren Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens, Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes Wirtschaften in seinen Betrieb und die Projektgesellschaften zu integrieren. Der Bericht, der gemäß den GRI-Standards entwickelt wurde, bietet einen transparenten und umfassenden Überblick über die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen (ESG) von Xlife Sciences AG im Berichtsjahr.

Der diesjährige Bericht, welcher 9 Projektgesellschaften und die Xlife Sciences AG umfasst, spiegelt die kontinuierlichen Fortschritte im vielfältigen Portfolio von Xlife Sciences AG wider, die auf Basis von operativer Reife, Mitarbeiterengagement und strategischer Wirkung ausgewählt wurden. Durch die Ausrichtung der Nachhaltigkeitsberichterstattung an international anerkannten Standards unterstreicht Xlife Sciences AG ihre Mission, Innovation voranzutreiben und gleichzeitig gesellschaftlichen Mehrwert und ökologische Verantwortung zu fördern.

David L. Deck, Präsident des Verwaltungsrats, kommentierte: «Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Ziel – sie ist die Grundlage unseres Handelns. Bei Xlife Sciences AG verbinden wir Innovation und Verantwortung, um sicherzustellen, dass unser Wachstum bleibenden Wert für die Gesellschaft und die Umwelt schafft. Der diesjährige ESG-Bericht spiegelt unser unerschütterliches Engagement wider, diese Prinzipien in unsere Unternehmens-DNA zu verankern.»

Um ihre Berichterstattung zu stärken und die ESG-Datenerfassung zu optimieren, arbeitete Xlife Sciences AG mit der Generation Impact Global SA zusammen, einem führenden Anbieter von ESG-Lösungen. Anna Shpak, CEO und Gründerin von Generation Impact Global SA, erklärte: «Wir sind stolz darauf, Xlife Sciences AG mit unserer ESG-Lösung zu unterstützen und ihr Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Innovation zu fördern. Durch den Einsatz unserer Tools kann Xlife Sciences AG nahtlos nicht-finanzielle Daten konsolidieren, umfassende ESG-Berichte erstellen und bedeutende Verbesserungen im gesamten Portfolio vorantreiben. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Bedeutung der Integration von ESG-Prinzipien in die Grundlage zukunftsorientierter Unternehmen wie Xlife Sciences AG.»

Hauptpunkte des ESG-Berichts 2023

Ausrichtung an den GRI-Standards zur Verbesserung von Transparenz und Verantwortlichkeit.

Fortschritte bei der Geschlechterdiversität, der Mitarbeiterentwicklung und Innovationsinitiativen in 9 Projektgesellschaften.

Reduzierung der Umweltbelastung durch optimierten Energieverbrauch und Abfallminimierungspraktiken.

Fokussiertes Engagement für ethische Forschung und verantwortungsvolle Innovation im Gesundheitswesen und in der Biotechnologie.

Désirée A. Dosch, Mitglied des Verwaltungsrats und Leiterin des ESG-Ausschusses, betonte: «Unser zweiter ESG-Bericht spiegelt unser unerschütterliches Engagement für Nachhaltigkeit, Innovation und Transparenz wider. Indem wir ESG-Prinzipien in unsere Entscheidungsprozesse und Abläufe einbetten, stellen wir sicher, dass Xlife Sciences AG weiterhin bedeutende Veränderungen für Menschen, Gesellschaft und Umwelt bewirkt.»

Der ESG-Bericht 2023 von Xlife Sciences AG sowie weitere Informationen zu ihren Nachhaltigkeitsinitiativen stehen ab sofort unter https://www.xlifesciences.ch/esg zum Download bereit.

Finanzkalender

Geschäftsbericht 2024 25. April 2025 Generalversammlung 2025 24. Juni 2025 Halbjahresbericht 2025 23. September 2025

Kontakt

Auskünfte für Investoren und Journalisten: Xlife Sciences AG, Dr. Dennis Fink, dennis.fink@xlifesciences.ch

Xlife Sciences AG,

Talacker 35,

8001 Zürich,

Schweiz,

Tel. +41 44 385 84 60

info@xlifesciences.ch, www.xlifesciences.ch,

Handelsregister Zürich CHE-330.279.788

Börsenplatz: SIX Swiss Exchange

Über Xlife Sciences AG (SIX: XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch

Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

ISIN: CH0461929603 Valorennummer: A2PK6Z Börsen: SIX Swiss Exchange

