Aktien Asien/Pazifik: Erholungsgewinne - Inflationssorgen etwas geringer

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Montag einen Erholungskurs eingeschlagen. Für Erleichterungen sorgten vor allem die nur milden Inflationssignale aus den USA vom Freitag und auch, dass ein Haushaltsstillstand in der weltgrößten Volkswirtschaft abgewendet wurde.

So war der PCE-Deflator, die Kernrate der persönlichen Konsumausgaben und damit eine wichtige Kennzahl zur Preisentwicklung, im November weniger stark gestiegen als erwartet. Obendrein hatte US-Präsident Joe Biden den Übergangshaushalt mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt und damit einen drohenden Stillstand der Regierungsgeschäfte abgewendet. Der Kongress hatte das Gesetz zuvor in einer nächtlichen Sitzung (Ortszeit) buchstäblich in letzter Minute verabschiedet.

In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 letztlich um 1,2 Prozent auf 39.161,34 Punkte zu. Nachbörslich dürften dort die beiden Autobauer Honda und Nissan erneut in den Fokus rücken. Denn nun wird eine offizielle Mitteilung erwartet, nachdem es vergangene Woche angesichts des global harten Wettbewerbs bei Elektrofahrzeugen Medienberichte über eine mögliche Fusion beiden gegeben hatte. So hatte die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, dass die Nummer zwei und drei der heimischen Branche die Gründung einer Holdinggesellschaft in Erwägung zögen, in die auch Mitsubishi Motors eingebracht werden solle.

Die beiden Konzerne hatten unterdessen lediglich mitgeteilt, verschiedene Möglichkeiten für eine zukünftige Zusammenarbeit in Betracht zu ziehen. Es seien aber noch keine Entscheidungen getroffen worden. Zusammen würden sie mit einem Absatz von mehr als acht Millionen Fahrzeugen den drittgrößten Autokonzern der Welt bilden und an Toyota und Volkswagen heranrücken.

In China stieg der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten um rund 0,15 Prozent auf 3.933,57 Zähler. Der Hang Seng Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte um 1,0 Prozent auf 19.913,75 Punkte zu.

Der S&P/ASX 200 gewann 1,7 Prozent auf 8.201,6 Punkte und auch in Südkorea wurden kräftige Gewinne verzeichnet. In Australien richteten sich die Blicke auf einen Deal in der Medienbranche. So verkauf die News Corp des Milliardärs Rupert Murdoch den Streaminganbieter Foxtel an den Sport-Streamer DAZN. Foxtel wird in dieser Transaktion mit 3,4 Milliarden australischen Dollar (2,0 Mrd Euro) bewertet./ck/mis