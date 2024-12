IRW-News: Revival Gold Inc.: Revival Gold Jahresrückblick 2024

IRW-PRESS: Revival Gold Inc.: Revival Gold Jahresrückblick 2024

Toronto, ON - 30. Dezember 2024 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/) freut sich, einen Rückblick auf die wichtigsten Leistungen des Unternehmens im vergangenen Jahr zu geben, mit denen wir unseren Eigentümern einen Mehrwert bieten und Revival Golds Portfolio an spannenden Goldentwicklungsprojekten im Westen der Vereinigten Staaten voranbringen konnten.

Höhepunkte

- Revival Gold verwirklichte sein Ziel, die potenzielle Goldproduktion durch Haufenlaugung zu steigern und den Weg des Unternehmens zur Produktion zu verbessern, indem es Ensign Minerals Inc. (Ensign) erwarb, ein privates Unternehmen und Eigentümer des Goldprojekts Mercur (Mercur), einem attraktiven, in der Vergangenheit produzierenden Goldprojekt in Utah. Der Erwerb lieferte ein ergänzendes 6.300 Hektar großes Goldprojekt mit vermuteten Mineralressourcen von 89,6 Millionen Tonnen mit 0,57 g/t, die 1,6 Millionen Unzen Gold enthalten1.

- In Verbindung mit dem Kauf von Mercur schloss Revival Gold im Mai eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 7,2 Millionen CAD ab, wodurch Sun Valley Gold LLC und Libra Advisors LLC als angesehene neue institutionelle Investoren in das Unternehmen eintraten.

- Das Unternehmen begann sofort mit metallurgischen Testarbeiten auf Mercur und meldete im September eine durchschnittliche Gewinnungsrate von 84 % aus fünf Säulenlaugungstests, die an repräsentativen Proben aus dem Goldprojekt Mercur durchgeführt wurden. Die Säulen zeigten eine schnelle Auslaugungskinetik auf, wobei nach nur fünf Tagen 90 % des ausgelaugten Goldes in der Lösung enthalten waren2.

- Die Arbeiten bei Mercur wurden fortgesetzt, wobei Kappes Cassiday & Associates und RESPEC Company LLC beauftragt wurden, bis zum Ende des ersten Quartals 2025 eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung und eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) durchzuführen.

- Auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett (Beartrack-Arnett) in Idaho hat Revival Gold das Earn-in-Abkommen (Abkommen) des Unternehmens mit Meridian Beartrack Co. (einer Tochtergesellschaft der Pan American Silver Corp.) und dem Eigentümer des Konzessionsgebietes Beartrack und der dazugehörigen Infrastruktur umstrukturiert und verlängert. Im Rahmen der Umstrukturierung wandelte das Unternehmen eine Verpflichtung zur Zahlung des höheren der folgenden Beträge von 6 USD pro Unze Gold in den Mineralressourcen oder 15 USD pro Unze Gold in den Mineralreserven am dritten Jahrestag des Abschlusses des Abkommens in eine 0,3%ige Net Smelter Return Royalty (Förderabgabe) auf die zukünftige Produktion um. Die Umstrukturierung sieht auch eine dreijährige Verlängerung des Earn-Ins vor, wodurch die Anforderung an Revival Gold, eine Bürgschaft für den Standort (Nennwert 10,2 Mio. USD) zu stellen, bis Oktober 2027 aufgeschoben wird.

- Im Frühjahr und Sommer 2024 führte das Explorationsteam von Revival Gold umfangreiche Arbeiten zur Explorationszielerstellung durch, um auf dem Verständnis des Unternehmens des Mineralienpotenzials und der Bohrziele südlich der Lagerstätte Joss und außerhalb der Lagerstätte Haidee bei Beartrack-Arnett weiter aufzubauen. Das Programm umfasste 90 Linienkilometer geophysikalischer Untersuchungen, geochemische Probenahmen, Feldkartierungen und Strukturmodellierungen.

- In der Zwischenzeit wurden die Genehmigungsvorbereitungen für die erste Phase der Haufenlaugung, die für Beartrack-Arnett vorgesehen ist, fortgesetzt, wobei in diesem Monat ein ausgewählter Entwurf des Betriebsplans eingereicht wurde. Ein aktualisierter Genehmigungsplan und ein Budget werden im nächsten Quartal folgen.

- Im Laufe des Jahres trat der ehemalige President von Eldorado Gold, Norm Pitcher, dem Board of Directors des Unternehmens bei und die Explorationsleitung von Revival Gold wurde an den erfahrenen Chefgeologen des Unternehmens, Dan Pace, übergeben.

- Revival Gold hat weiterhin eine vorbildliche Sicherheitsbilanz mit null Unfällen mit Ausfallzeiten unter den Mitarbeitern und Auftragnehmern des Unternehmens.

1 Siehe NI 43-101 Technical Report for the Mercur Project, Camp Floyd and Ophir Mining Districts, Tooele & Utah Counties, Utah, USA, erstellt von Lions Gate Geological Consulting Inc., RESPEC Company LLC, und Kappes, Cassidy & Associates, datiert 24. Mai 2024.

2 Siehe Revival Golds Pressemitteilung vom 9. September 2024.

Revival Gold hat sein Geschäft im Jahr 2024 durch die Hinzunahme des Goldprojekts Mercur, die Umstrukturierung des zugrunde liegenden Abkommens zum Erwerb des Konzessionsgebietes Beartrack und durch wichtige Personalveränderungen, die auf die Stärke unseres Teams abzielen, transformiert. Mit Blick auf die Zukunft bietet das Portfolio von Revival Gold, das zwei Goldsysteme mit mehreren Millionen Unzen, etwa 30.000 Acres äußerst aussichtsreicher Claims und glaubwürdige Entwicklungspläne für eine zukünftige Goldproduktion in den USA umfasst, Investoren einen außergewöhnlichen Wert und ein Engagement in Gold zu einer Zeit, in der neue Goldprojekte von hoher Qualität immer seltener werden, sagte Hugh Agro, President & CEO. Unser Team freut sich auf das Jahr 2025 und wir sind von Revival Golds Potenzial begeistert, fügte Agro hinzu.

Qualifizierte Sachverständige

John P.W. Meyer, P.Eng., Vice President, Engineering and Development, Steven T. Priesmeyer, C.P.G., Vice President Exploration von Revival Gold Inc., und Dan Pace, Regis. Mem. SME, Chief Geologist von Revival Gold Inc., sind die vom Unternehmen benannten qualifizierten Sachverständigen für diese Pressemeldung im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und haben den wissenschaftlichen und technischen Inhalt geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold

Revival Gold ist einer der größten Erschließungsunternehmen für reine Goldminen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die technischen und wirtschaftlichen Studien für das Goldprojekt Mercur in Utah sowie die Vorbereitungen für die Bergbaugenehmigung und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran.

Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel RVG und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel RVLGF. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Toronto (Kanada), sein Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Zusätzliche Veröffentlichungen, einschließlich der Geschäftsberichte, technischen Berichte, Pressemitteilungen, sowie andere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über www.revival-gold.com oder bei SEDAR+ unter www.sedarplus.com.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Hugh Agro, President & CEO, oder Lisa Ross, Vice President & CFO

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetzgebung (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine historischen Fakten dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie glaubt, erwartet, rechnet mit, schätzt, kann, könnte, würde, wird, oder plant zu erkennen. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument gehören unter anderem, dass Revival Gold positive metallurgische Testergebnisse verwendet, um die Annahmen für die Gewinnungsrate der Haufenlaugung für eine PEA zu stützen, dass die PEA gegen Ende des ersten Quartals 2025 vorgelegt wird, dass ein Entwurf des operativen Betriebs in diesem Monat fertiggestellt wird und ein aktualisierter Zeitplan für die Genehmigung und ein Budget im nächsten Quartal folgen werden, dass das Unternehmen plant, Meridian gemäß dem Abkommen zu erwerben, die Änderung, die es dem Unternehmen ermöglicht, sich auf die Erschließung von Beartrack-Arnett in einer verantwortungsvollen, effizienten und raschen Weise zu konzentrieren, ohne die Last einer großen Zahlungsverpflichtung im Vorfeld der Produktion, die Zielsetzungen, Ziele und zukünftigen Pläne des Unternehmens und die Absichtserklärungen, die Auswirkungen der Explorationsergebnisse, die Schätzungen der Mineralressourcen/-reserven und die Explorations- und Minenerschließungspläne. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die Nichtidentifizierung von Mineralressourcen, die Nichtumwandlung von geschätzten Mineralressourcen in Reserven, die Unfähigkeit, die Modellierung und die Annahmen, auf denen die Interpretation der Ergebnisse basiert, nach weiteren Tests aufrechtzuerhalten, die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterteilung der erforderlichen behördlichen, umweltrechtlichen oder sonstigen Projektgenehmigungen, Änderungen der behördlichen Anforderungen, politische und soziale Risiken, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel, Ungewissheiten oder Herausforderungen im Zusammenhang mit den Eigentumsrechten an den Mineralien in den Projekten des Unternehmens, Änderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Änderungen der Wechselkurse, Schwankungen der Rohstoff- und insbesondere der Goldpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten, Kapital-, Betriebs- und Sanierungskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital, Unfälle und Arbeitskonflikte sowie andere Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche verbunden sind, die Unfähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen, die Art und Weise, wie das Unternehmen seine Barmittel oder die Erlöse aus einem Angebot von Wertpapieren des Unternehmens verwendet, die Unfähigkeit, die Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Auswirkungen von COVID-19 auf die Rohstoffpreise, die Kapitalmarktbedingungen, die Beschränkung der Arbeitskräfte und des internationalen Reiseverkehrs sowie der Lieferketten, künftige klimatische Bedingungen, die Entdeckung neuer, großer, kostengünstiger Mineralvorkommen, das allgemeine Niveau der weltweiten Wirtschaftsaktivität, Katastrophen oder Umwelt- oder Klimaereignisse, die die Infrastruktur beeinträchtigen, von der das Projekt abhängt, sowie jene Risiken, die in den auf SEDAR+ hinterlegten öffentlichen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zugrunde liegen, angemessen sind, sollte kein ungebührliches Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, da sie lediglich zum Datum dieser Pressemeldung Gültigkeit haben. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Für eine detailliertere Erörterung einiger der Faktoren, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, sowie der Risiken, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken könnten, die in den in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen zu erfüllen, wird ausdrücklich auf das jüngste Jahresinformationsblatt verwiesen, das auf SEDAR+ veröffentlicht wurde. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

