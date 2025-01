EQS-Adhoc: SAF-HOLLAND SE erzielt nach vorläufigen Berechnungen Konzernumsatz in Höhe von 1.877 Mio. Euro – Erreichung des bereinigten EBIT-Margenziels in Höhe von rund 10% nahezu punktgenau erwartet

EQS-Ad-hoc: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

SAF-HOLLAND SE erzielt nach vorläufigen Berechnungen Konzernumsatz in Höhe von 1.877 Mio. Euro – Erreichung des bereinigten EBIT-Margenziels in Höhe von rund 10% nahezu punktgenau erwartet



SAF-HOLLAND SE erzielt nach vorläufigen Berechnungen Konzernumsatz in Höhe von 1.877 Mio. Euro – Erreichung des bereinigten EBIT-Margenziels in Höhe von rund 10% nahezu punktgenau erwartet

Bessenbach (Deutschland), 15. Januar 2025. Auf Basis vorläufiger Berechnungen erzielte die SAF-HOLLAND SE („SAF-HOLLAND“) im Geschäftsjahr 2024 einen Konzernumsatz in Höhe von ca. 1.877 Mio. Euro (Vorjahr 2.106,2 Mio. Euro). Der Konzernumsatz liegt damit leicht unter der im Zuge der Veröffentlichung der Quartalsmitteilung zum 30. September 2024 konkretisierten Umsatzprognose von rund 1.950 Mio. Euro.

Grund hierfür ist die weiterhin zurückhaltende Nachfrage der Trailer- und Truckhersteller in den Regionen EMEA und Amerika, in Verbindung mit verschobenen Kundenabrufen durch vorgezogene Werksferien, was dazu führte, dass die erwartete Umsatzbelebung im vierten Quartal sowohl organisch als auch akquisitionsbedingt ausblieb. Leicht positiv im Vergleich zum dritten Quartal 2024 entwickelte sich dagegen die Region APAC, welche von ersten Anzeichen einer Erholung des indischen Nutzfahrzeugmarktes profitierte.

Vorläufige Ergebnisse für das bereinigte EBIT* bzw. die bereinigte EBIT-Marge* lagen zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung noch nicht final vor. Der Vorstand der SAF-HOLLAND SE geht aufgrund des weiterhin robusten Ersatzteilgeschäfts und erster Hochrechnungen für das Gesamtjahr davon aus, dass die bereinigte EBIT-Marge* für das Geschäftsjahr 2024 nahezu punktgenau das Prognoseziel von rund 10% erreichen wird.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet SAF-HOLLAND aktuell, sowohl für die Region EMEA als auch Amerika, eine Markterholung spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2025. Innerhalb der Region APAC sollte sich die Nachfragebelebung insbesondere im für SAF-HOLLAND wichtigen indischen Trailermarkt weiter fortsetzen.

SAF-HOLLAND veröffentlicht seine vorläufigen und ungeprüften Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 am 19. Februar 2025.

Bei den mit * gekennzeichneten Kenngrößen handelt es sich um sog. alternative Leistungskennzahlen. Eine Definition hierzu findet sich im Geschäftsbericht 2023 auf Seite 199 ff. Dieser ist unter https://corporate.safholland.com/sites/default/files/reports/2023/saf-holland_se_geschaeftsbericht_2023_de.pdf abrufbar.

