IRW-News: Global Uranium Corp.: Global Uranium prüft Pläne für geophysikalische Messungen in Wyoming nach erfolgreicher Datenerfassung und Beauftragung von Big Rock

IRW-PRESS: Global Uranium Corp.: Global Uranium prüft Pläne für geophysikalische Messungen in Wyoming nach erfolgreicher Datenerfassung und Beauftragung von Big Rock

Planung der geophysikalischen Vermessungen zur Verbesserung des Verständnisses des Uranpotenzials von Global Uranium in Wyoming

16. Januar 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das Unternehmen) freut sich, den Beginn seiner Zusammenarbeit mit der Firma Big Rock Exploration (BRE) bekannt zu geben, die auf die Prüfung der Machbarkeit geophysikalischer Messungen auf seinen Uranexplorations-Claims in Wyoming abzielt. Diese Arbeiten folgen auf die Unterzeichnung einer Verpflichtungserklärung mit BRE im vergangenen Herbst und fördern die Bemühungen des Unternehmens zur Bewertung des Potenzials seiner strategisch günstig gelegenen Claims weiter.

Big Rock Exploration wird die Durchführbarkeit von boden- und UAV-gestützten magnetischen Messungen in den Konzessionsgebieten von Global Uranium prüfen und dabei die Entwicklung der Explorationsstrategie des Unternehmens im Hinblick auf Roll-Front-Uranlagerstätten ins Auge fassen. Ziel der geplanten magnetischen Messungen wäre die Kartierung des Untergrunds, der in uranhaltigen Roll-Front-Systemen insofern von Bedeutung ist, als er die Migration und Ablagerung von uranhaltigen Flüssigkeiten beeinflussen könnte. Durch die Abgrenzung dieser Strukturen kann Global Uranium sein Verständnis der lokalen geologischen Gegebenheiten in jedem der Projektgebiete weiter verbessern, um vorrangige Bohrziele zu ermitteln. Grundlage dieser Arbeiten wären die radiometrischen Datensätze, die im Sommer 2024 erfasst wurden. Sie ließen Zonen mit erhöhter Gammastrahlung auf den Claims Airline und Big Bend erkennen.

Zusätzlich zur Bewertung der Machbarkeit von geophysikalischen Vermessungen führt Big Rock Exploration auch eine Desktop-Prüfung der Projektgebiete durch, in deren Zuge öffentlich zugängliche raumbezogene Geodaten, die für die Projektgebiete relevant sind, zusammengeführt werden, um das Risikomanagement in Bezug auf die Rechtsprechung, einschließlich der Landposition, des Zugangs, des Oberflächen- und Mineralbesitzes und besonderer Verwaltungsgebiete, zu betrachten. Im Anschluss ist eine Überprüfung potenzieller älterer und historischer Datenquellen innerhalb einer Pufferzone um die Projektgebiete herum geplant, woraufhin die potenziellen Datenquellen priorisiert werden, um sicherzustellen, dass hochwertige Ziele effizient bearbeitet werden. Ziel des Desktop-Programms ist es, ein detailliertes Verständnis der Explorationslandschaft zu schaffen, um das Risiko des Projekts weiter zu verringern und die Planung der nachfolgenden Untersuchungen vor Ort zu optimieren.

Unsere Arbeit in Wyoming steht erst am Anfang. Wir freuen uns jedoch auf die Zusammenarbeit mit Big Rock Exploration, um auf den erfolgreichen Datensätzen aufzubauen, die wir bei den radiometrischen Messungen im vergangenen Sommer erfassen konnten, so Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. Wir wollen herausfinden, ob wir anhand einer Kombination von radiometrischen und magnetischen Daten ein solideres Verständnis der unterirdischen Gegebenheiten entwickeln können und ob wir damit die erforderlichen Tools haben, um fundierte Entscheidungen treffen zu können, während wir uns auf die nächste Explorationsphase vorbereiten.

Global Uranium und Big Rock Exploration werden zusammenarbeiten, um den Umfang und die Logistik der geophysikalischen Messungen festzulegen. Der Schwerpunkt wird zunächst auf den wichtigsten Claim-Gebieten im Copper Mountain District und im Great Divide Basin District liegen, wobei die Vermessungspläne jeweils auf die lokalen geologischen und topografischen Bedingungen zugeschnitten werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger (gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects), hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC)

Eine Beschreibung der QA/QC- und Datenüberprüfungsprozesse und -verfahren des Unternehmens beim Projekt NWA finden Sie in seinem technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 on the Northwest Athabasca Project Northern Saskatchewan Centered at: Latitude 59°24'00 N, Longitude 109°54'00 W, mit einem Gültigkeitsdatum vom 27. Juni 2024, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

In Namen des Managementteams

Ungad Chadda

CEO

587-330-0045

info@globaluranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Wörtern wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, soll zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basiert auf der aktuellen Überzeugung oder den Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Absicht des Unternehmens, die Exploration des Projekts fortzusetzen, mit dem Ziel, das Potenzial des Projekts weiter zu erschließen, sowie die Erwartung beziehen, dass sich der Standort durch die natürlichen Selbstreinigungsprozesse (Natural Attenuation) ohne weiteren Handlungsbedarf erholen kann.

Obwohl diese Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Unternehmensleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die Schlussfolgerungen oder Prognosen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen: das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht fortsetzt wird, sei es aufgrund fehlender finanzieller Mittel, des Nichterhalts der erforderlichen Genehmigungen oder Zulassungen, des Ermessens des Managements des Joint Ventures oder aus anderen Gründen; das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht wie derzeit geplant fortschreitet, und dass die Explorationsaktivitäten, selbst wenn die Exploration wie erwartet fortgesetzt wird, nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition von Plänen, dass die Mineralexploration von Natur aus unsicher ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration nicht unbedingt auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen; dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen könnte; Risiken im Zusammenhang mit Joint Ventures und die anderen Risiken und Faktoren, die das Unternehmen in seinen kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen identifiziert hat, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Investoren nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

