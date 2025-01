ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt BMW auf 'Buy' - Ziel hoch auf 92 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat BMW von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 92 Euro angehoben. "Die Bedingungen sind weiter gefährlich", schrieb Analyst Romain Gourvil in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2025 für die Autobranche. Die erhoffte Absatzerholung brauche länger als gedacht. Die Sorgen um ausufernde Handelsspannungen zwischen der EU, den USA und China seien nur die jüngste Spitze des Eisbergs an schlechten Nachrichten. Letztlich müssten die Anleger auch erst noch davon überzeugt werden, dass die starke Dynamik bei Modelleinführungen kurzfristig wirklich das Produktmix verbessert. Gourvil setzt insbesondere deshalb nun auf BMW statt wie bisher auf Mercedes-Benz./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2025 / 17:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben