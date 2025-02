EQS-News: Circus SE: Ex-Viega-CEO Claus Holst-Gydesen wird Co-CEO für globale Expansion und Strategie

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Personalie

Ab Februar 2025 ergänzt Claus Holst-Gydesen als Co-CEO für globale Expansion und Strategie, neben Gründer und CEO Nikolas Bullwinkel das Führungsteam des Unternehmens.

Holst-Gydesen bringt als langjähriger CEO der Milliarden-Unternehmen Zwilling und Viega internationale Management-Erfahrung in der Skalierung deutscher Unternehmen zu globalen Marktführern mit.

Unter seiner Führung steigerte Viega seinen Umsatz auf knapp 2 Milliarden Euro mit über 5.500 Mitarbeitenden und Produktionsstätten weltweit. Als erfahrener internationaler Manager für die globale Expansion deutscher Unternehmen genießt er große Anerkennung.

München, 03. Februar 2025 – Circus SE (XETRA: CA1), ein global führendes Unternehmen im Bereich KI-Software und autonome KI-Robotik Systeme für die Food-Service-Industrie, gibt heute die Ernennung von Claus Holst-Gydesen zum neuen Co-CEO für globale Expansion und Strategie bekannt.

Claus Holst-Gydesen bringt als erfolgreicher Top-Manager eine langjährige Erfahrung als Managing Director für den deutschsprachigen Raum beim Fortune 500-Unternehmen Disney sowie als langjähriger CEO von Zwilling und Viega mit. Viega ist ein weltweit führender Hersteller von Infrastruktur-Technologie für Gebäude sowie digitale Lösungen für Wasser- und Energieeffizienz.

Mit seiner Erfolgsbilanz in der Skalierung deutscher Unternehmen zu globalen Marktführern soll Holst-Gydesen eine Schlüsselrolle bei der internationalen Expansion und dem Wachstum von Circus im Kernbereich KI und Robotik übernehmen. „KI und Robotik werden die Food-Service-Branche nachhaltig revolutionieren. Ich freue mich, mit Circus ‚Innovation Made in Germany‘ an die Spitze dieses globalen Marktes zu bringen“, sagt Holst-Gydesen und ergänzt: „Ich hatte in meinem Berufsleben viel Erfolg und Glück – aber ständiges Glück ist auch Können. Ein entscheidender Faktor war, dass ich stets mit starken Produkten, Eigentümern und Teams arbeiten durfte. Genau diesen Eindruck habe ich auch bei Circus.“

Als Co-CEO für globale Expansion und Strategie wird Claus Holst-Gydesen das internationale Wachstum von Circus verantworten und sich auf die Skalierung des kommerziellen Wachstums konzentrieren, um das enorme Marktpotenzial des Unternehmens als Pionier im Bereich autonome KI-Robotik voll auszuschöpfen.

Nikolas Bullwinkel, CEO von Circus, begrüßt Holst-Gydesen im Führungsteam: „Claus‘ beeindruckende Erfolgsbilanz und seine Expertise in der Skalierung von Unternehmen zu globalen Marktführern machen ihn zu einer perfekten strategischen Ergänzung im Management. Gemeinsam werden wir einen globalen Marktführer im Bereich der autonomen KI-Robotik und Physical AI Applikationen schaffen.“

Diese Ankündigung folgt auf den Start der globalen Serienfertigung des KI-Roboters CA-1 mit einem internationalen High-Tech-Auftragsfertiger, dessen Auslieferung noch in diesem Jahr startet. Mit über 8.600 vorbestellten CA-1-Einheiten von internationalen Kunden treibt Circus seine Position als einer der Marktführer für KI-Lösungen in der Food-Service-Industrie weiter voran.



Über Claus Holst-Gydesen

Claus Holst-Gydesen verfügt über langjährige internationale Erfahrung und Erfolge. Er begann seine Karriere in Dänemark bei weltweit bekannten Unternehmen wie LEGO und Arla Foods, bevor er zu amerikanischen Fortune 500-Unternehmen wie Disney und der Whirlpool Corporation wechselte. Claus Holst-Gydesen war als Geschäftsführer für The Walt Disney Company (Deutschland) tätig und übernahm anschließend die Verantwortung für den Vertrieb in West- und Nordeuropa für Whirlpool, einem der weltweit größten Haushaltsgerätehersteller mit 59.000 Mitarbeitenden.

Darüber hinaus war Claus Holst-Gydesen in den vergangenen 18 Jahren bei internationalen Unternehmen in verschiedenen Führungspositionen tätig, unter anderem im Vorstand der Werhahn-Gruppe, einem globalen Mischkonzern mit rund 10.000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von rund 4,4 Milliarden Euro. In dieser Funktion war er auch CEO der Zwilling-Gruppe, einer der weltweit führenden Marken für hochwertige Küchen- und Kochprodukte. Zuletzt war er CEO der Viega-Gruppe, die mit 5.500 Mitarbeitenden zuletzt einen Umsatz von knapp 2 Milliarden Euro erwirtschaftete. Claus Holst-Gydesen ist außerdem Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten.



Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist einer der weltweit führenden Anbieter von autonomer KI-Robotik und KI-Software und treibt Innovation und Autonomie in personalintensiven Branchen voran. Mit seinem Kernprodukt, dem CA-1 Roboter, ist Circus Vorreiter für KI-Robotik und integriert autonome Technologien in der Food-Service-Branche. Durch die Kombination von modernster Robotik und KI-gestützter Software gestaltet Circus die Zukunft der Autonomie und definiert die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI neu. Mit Hauptsitz in Deutschland agiert Circus weltweit und treibt die nächste Welle der KI-Innovation voran.



